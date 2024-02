Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, explicó que una buena salud mental “ayuda a determinar cómo manejar el estrés, la relación con los demás y la toma de decisiones” laborales, sociales, familiares y económicas .

En cuanto a la ansiedad, “se caracteriza por un miedo y una preocupación excesiva, y por trastorno de comportamiento conexos” . Por fortuna, Medline Plus menciona que para la mente y el cerebro existen “tratamientos disponibles. Las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo”.

¿Cuál es el sonido que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y a dormir mejor?

Especialistas en el tema han recomendado el poder que tiene un sonido en reducir el estrés y la ansiedad como ayuda para conciliar el sueño y dormir mejor, según algunos resultados científicos. Según un estudio realizado por la Universidad de Míchigan y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciencies, escuchar ciertos sonidos de la naturaleza influyen de manera positiva en la salud mental, disminuyendo dolores y estrés, provocando un mejor estado de ánimo y un mejor rendimiento cognitivo.