El superalimento que ayuda a prevenir la diabetes: estos son sus beneficios

La sangre lleva la glucosa a todas las células del cuerpo para ser usada como energía. Por eso, si las personas sufren de diabetes, es importante que mantengan el azúcar en un nivel determinado.

En concreto, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre. Con el tiempo, esto puede causar serios problemas. Aunque una persona no la padezca, también puede tener problemas de salud si el azúcar en su sangre está muy bajo o muy alto, según el portal especializado en salud MedlinePlus.

Cabe resaltar que esta enfermedad afecta a más de 100 millones de personas en todo el mundo, según un estudio publicado por Biotech.

Erika F. Brutsaert, médica del New York Medical College, señala que la diabetes mellitus es un trastorno en el que el organismo no produce suficiente cantidad de insulina o no responde normalmente a la misma, lo que provoca que las concentraciones de azúcar (glucosa) en sangre sean anormalmente elevadas.

Las lentejas son las que se han asociado de forma especial a ese menor riesgo de desarrollar diabetes. - Foto: Getty Images

Ahora bien, vivir con diabetes es bastante complicado y, generalmente, el cuerpo sufre una deficiencia de vitaminas, ya que las células del organismo se oxidan rápidamente todo el tiempo. Por esta razón, las personas diabéticas tienden a carecer de vitamina B1, o tiamina, porque los riñones la retiran de la sangre y la eliminan del cuerpo, según el portal Salud180.

Por fortuna, el azúcar en la sangre puede regularse si se adoptan hábitos saludables, entre ellos, el consumo de legumbres. Estas ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que son especialmente buenas para los diabéticos.

Consumir legumbres ayuda a prevenir la diabetes

Los resultados del estudio Predimed (Prevención con Dieta Mediterránea) muestran una asociación protectora entre el consumo de legumbres, especialmente lentejas, y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Para saber esto, se analizó durante más de cuatro años a 3.349 personas con alto riesgo cardiovascular.

Los individuos que consumieron 28,75 gramos/día, lo que equivale a 3,35 raciones a la semana, presentaron un 35 % de menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellos que consumieron una menor cantidad de legumbres, 12,73 gramos/día, lo que equivale aproximadamente a 1,5 raciones a la semana de 60 g en crudo.

Cabe destacar que las lentejas se han asociado de forma especial a un menor riesgo de desarrollar diabetes.

Ahora bien, investigadores destacan la importancia del consumo de legumbres, en general, para la prevención de enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes. Sin embargo, afirman que se necesitan más estudios con otras poblaciones para confirmar los resultados.

Beneficios de las legumbres

Proporcionan energía constante, fibra y cantidades considerables de minerales y vitaminas.

Contienen alrededor de un 50 % en hidratos de carbono de absorción lenta, y son los más recomendables como fuente de energía porque producen una asimilación gradual de la glucosa.

Las legumbres aportan cantidades importantes de minerales y vitaminas. Entre los primeros destacan el potasio, el hierro y el magnesio. Entre las segundas abundan el ácido fólico y las vitaminas del grupo B.

Además, particularmente ricas en almidón resistente y fibras solubles que alimentan a las bacterias intestinales beneficiosas, según el portal, especializado en salud, Cuerpo y Mente.

Estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que reducen el riesgo de cáncer de colon y tienen efectos beneficiosos sobre el metabolismo, la inmunidad y el sistema nervioso.

Recomendación: se debe consultar con el médico tratante antes de empezar a complementar la dieta con legumbres ya que cada organismo es distinto.