El vegetal que ayuda a reparar y regenerar el colágeno de las rodillas

Naranja, ajo y perejil

El portal Mejor con Salud destaca un estudio de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda), en el cual se concluyen los beneficios de la naranja, gracias a su alto contenido de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico; mientras que al ajo se le atribuyen bondades antiinflamatorias, según sugiere una investigación realizada por la Yunnan Academy of Agricultural Sciences (China), según cita la misma fuente.

¿Cómo prevenir el desgaste del cartílago de la rodilla?

La citada fuente menciona a Richard Willy, profesor asistente de fisioterapia en University of Montana School of Physical Therapy and Rehabilitation Sciences, quien recomienda hacer sentadillas y zancadas dos veces por semana, asegurándose de que las rodillas se mantengan por encima de los pies y no se extiendan al frente de los dedos de estos.