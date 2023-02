¿Es malo para la salud tomar una taza de café en ayunas?

Esta bebida no es la única que está compuesta de cafeína, que tiene efectos sobre el sistema nervioso.

El café es una bebida consumida por muchas personas alrededor del mundo, por lo que expertos de la Clínica Mayo aconsejan beber máximo cuatro tazas al día, porque podría causar taquicardia y nerviosismo.

Resulta que la sustancia predilecta en este grano es la cafeína que, de acuerdo con un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), se encuentra en más de 60 plantas, y granos como el café, las nueces de cola, las hojas de té, entre otros. Incluso explica que existe la cafeína sintética, que se suele agregar a algunos medicamentos y bebidas energéticas o a todas aquellas que tengan la intención de incrementar la energía.

La enciclopedia médica asegura que el consumo de cafeína estimula el sistema nervioso central, por lo que produce más energía. Y aunque es considerado un diurético, menciona que incrementa los niveles de la presión arterial y la secreción de ácido en el estómago, que provoca acidez, en algunos casos.

Es entonces que normalmente se ve relacionado con el insomnio, afectando los ciclos de sueño, importantes para el cuerpo, además de que también puede producir deshidratación, ansiedad, temblores, palpitaciones entre otros, asegura.

No obstante, el consumo de solamente café en ayunas se ha vuelto común para muchas personas que sin considerarlo podría ser perjudicial para la salud, que, de acuerdo con Mundo Deportivo, al estar compuesto de ácido clorogénico provoca inflamación en la estructura del estómago afectando el sistema digestivo, que como se mencionó más adelante, ocasiona náuseas, y ardores.

La ingesta de café puede ayudar a acelerar el metabolismo. - Foto: Getty Images

Expresa que quienes la consumen como bebida matutina sin consumir nada sólido podrían afectar la disminución de producción de cortisol, que tal y como lo define el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) es una “hormona elaborada por la corteza suprarrenal”, que “ayuda al cuerpo a usar la glucosa (un azúcar), la proteína y las grasas”, además de “poner alerta el cuerpo”.

Aun cuando Tua Saúde en uno de sus artículos revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, señala que el café tiene propiedades laxantes, gracias al magnesio que lo compone mejorando el sistema digestivo, beberlo en ayunas por un tiempo prolongado podría afectar el mismo, que, de acuerdo con Mundo Deportivo, causaría síndrome del intestino irritable (SII).

El colon irritable causa estreñimiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué es el colon irritable?

Es entonces que, según MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta el intestino grueso”. Los principales síntomas que se presentan son estreñimiento y diarrea. Asimismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas a padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, precisa la enciclopedia médica.

Por lo tanto, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) define al SII como “un trastorno gastrointestinal funcional” que tiene tres tipos:

El colon irritable se debe tratar con una dieta adecuada. Foto: Getty Images. - Foto: Getty

Síndrome del intestino irritable con estreñimiento: en esta afección la mayoría de las heces son “duras o grumosas”, siendo otras más líquidas.

Síndrome del intestino irritable mixto: hay una combinación proporcional de las heces líquidas y grumosas.

Síndrome del intestino irritable con diarrea: a diferencia de la anterior, la mayoría de las heces son más líquidas que grumosas.

Es entonces que el consumo de ciertos alimentos se debe restringir, como las salsas picantes o aquellos que son ricos en grasas trans y saturadas, desfavorables para el organismo. Por esto, es importante consultar con un doctor e identificar los alimentos más saludables para el organismos que no solo tengan un valor nutritivo sino propiedades favorables para combatirlo, puesto que, según la entidad, el autocuidado es la primera solución.