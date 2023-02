Así se debe tomar café para adelgazar

El café es una de las bebidas más populares, que forma parte de la dieta diaria de millones de personas en el mundo. La Fundación Española de la Nutrición (FEN) destaca la cafeína y los ácidos clorogénicos como los compuestos clave de este alimento.

Si bien es posible que no a todas las personas les caiga bien su consumo, lo cierto es que es una bebida que le aporta una larga lista de beneficios al organismo. Por ejemplo, investigaciones científicas han concluido que este alimento ayuda a prevenir el cansancio y otras afecciones como la depresión, mejorando el humor y la buena disposición, a la vez que favorece la pérdida de peso, indica el portal de bienestar y salud Tua Saúde.

Análisis de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard han concluido que para la mayoría de las personas que beben café con moderación, este puede ser parte de un estilo de vida saludable. Lo importante es no excederse en su ingesta, pues esto también puede derivar en efectos adversos para el organismo.

El café tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a prevenir ciertas enfermedades, siempre y cuando se consuma con moderación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las bondades que se le atribuyen a este alimento es que al consumirlo en el marco de una dieta tendiente a bajar de peso puede ser de gran ayuda. Esto se debe a su riqueza en cafeína, componente que acelera el metabolismo, contribuyendo a la pérdida de grasa, pero es importante tener claro que se debe evitar su consumo en casos de gastritis, presión arterial alta o insomnio, asegura Tua Saúde.

“La ciencia dice que el metabolismo se puede volver un poco más lento al llegar a los 60 y que cosas como seguir una dieta demasiado estricta también puede afectar de manera negativa, pero también hay otras que se pueden hacer para acelerarlo y mantenerlo en las mejores condiciones y una de estas opciones es el consumo de café”, indica un artículo publicado en la revista de moda y bienestar GQ, de México.

Diversos análisis

Los estudios con relación a su aporte para acelerar el metabolismo se han realizado desde hace mucho tiempo. Uno de ellos lo efectuó el doctor Kevin J. Acheson en 1980, y en él se concluyó que el consumo de cafeína a través de esta bebida aumentaba el metabolismo de las personas tres horas después de su consumo.

Por su parte, el también doctor Bob Arnot, en su libro The Coffe Lover’s Diet, asegura que tomar varias tazas de café ayudaría a acelerar el metabolismo, quemar grasa no deseada, bloquear la absorción de calorías e incluso disminuir el apetito.

La cafeína ayuda a acelerar el metabolismo. - Foto: Getty Images

No obstante, aclara que para que esta bebida alcance los objetivos deseados, debe estar acompañada de otros aspectos clave como una alimentación saludable, en la que se incluya un gran porcentaje de frutas, cereales y verduras, evitando los carbohidratos refinados, los procesados y ultraprocesados.

Genera saciedad

De otra parte, se dice que la cafeína puede disminuir la sensación de hambre. “Si bien no hay suficiente investigación para determinar una relación causa-efecto para que la cafeína reduzca el apetito, los estudios han demostrado que puede reducir los niveles de grelina, la hormona que te hace sentir hambre”, precisa una publicación del medio digital Business Insider.

El artículo cita un pequeño estudio realizado en 2014 en el que se encontró que los participantes aumentaron la sensación de saciedad y redujeron su ingesta de alimentos en las cuatro semanas que tomaron café diariamente.

¿Cómo tomarlo?

Para obtener los beneficios para la salud del café y lograr la pérdida de peso, Ashley Shaw, dietista registrada en Preg Appetit, citada por Business Insider recomienda no beber más de cuatro tazas al día, lo que equivale a 400 miligramos de cafeína.

Si se quiere bajar de peso lo ideal es consumir el café solo y sin adiciones de leche u otros ingredientes. - Foto: Getty Images

“Cuatro tazas de café al día dan los beneficios de sentirse más despierto y con un mejor metabolismo de las grasas sin afectar demasiado al sueño y el hambre”, asegura la especialista, para quien tomar una taza cada dos horas sería razonable para sentir los efectos en cada intervalo. Sin embargo, si la persona es amante del café fuerte, lo ideal es que consuma menos tazas para no obtener más de 400 miligramos de cafeína por día.

De igual forma, cuando se trata de bajar de peso, la recomendación es consumirlo solo, ya que no contiene azúcares ni grasas añadidas que puedan contribuir a ganar algunos kilos. No obstante, es importante tener claro que los efectos no son los mismos en todas las personas y por ello para determinar el plan de pérdida de peso, lo mejor es consultar con un especialista.