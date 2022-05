¿Es saludable tomar valeriana para el insomnio?

La valeriana es una bebida consumida, generalmente, para dormir. Aquellas personas que tienen problemas para conciliar el sueño suelen utilizarla para poder cumplir este objetivo. Antes de consumir cualquier tipo de hierba o producto, lo ideal es consultar al médico para recibir la asesoría profesional adecuada, especialmente si se tiene una condición de salud específica.

Respecto a la valeriana, solo se ha estudiado la especie valeriana officinalis. De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, los estudios han mostrado que pueden existir algunos peligros sobre su consumo. Esta entidad de salud recomienda tener en cuenta varios aspectos antes de tomar suplementos de valeriana para el insomnio:

No hay una dosis clara sobre la valeriana. Según Mayo Clinic parece ser más eficaz si se consume frecuentemente por dos o más semanas. Pueden darse efectos secundarios. Aunque se considera que la valeriana es segura, puede causar dolor de cabeza, mareos, problemas estomacales o insomnio. En caso de tener enfermedad hepática o estar embarazada, no es recomendable ingerir esta bebida. Que sea natural no quiere decir que sea seguro. Los suplementos que tienen valeriana pueden tener otros ingredientes. Por eso, se debe consultar con un médico antes de consumirla. La etiqueta de los productos no siempre es confiable y puede engañar al consumidor sobre los ingredientes reales. Al momento de ingerir valeriana puede haber interacción con otros medicamentos. Puede incrementar el efecto de los somníferos, de sedantes y narcóticos. “La valeriana puede interferir en la acción de algunos medicamentos recetados. También puede interactuar con otros suplementos dietéticos, como la hierba de San Juan”, indica Mayo Clinic.

Insomnio

Una de las señales más comunes de este trastorno es la dificultad de conciliar el sueño; sin embargo, hay otros que también están relacionados. En palabras de Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, los síntomas del insomnio son los siguientes:

Permanecer despierto por un largo tiempo antes de dormirse.

Dormir solo por períodos cortos.

Estar despierto durante gran parte de la noche.

Sentirse como si no hubiera dormido nada.

Despertarse demasiado temprano.

Falta de sueño y sistema inmunitario

Algunos consideran que no dormir no tiene efectos negativos en la salud de las personas. Respecto a esto Mayo Clinic explica que diversas investigaciones han mostrado que los individuos que no tienen horas de sueño de calidad, o suficientes horas de sueño, tienen un mayor riesgo de enfermarse después de haber estado expuestos a un virus. Asimismo, eso puede influir en el tiempo de recuperación al enfermarse.

“Durante el sueño, el sistema inmunitario libera proteínas llamadas citocinas, algunas de las cuales ayudan a promover el sueño. Algunas citocinas deben aumentar cuando tienes una infección o inflamación o cuando estás estresado. La falta de sueño puede reducir la producción de estas citocinas protectoras. Además, los anticuerpos y las células que combaten infecciones disminuyen durante los períodos en los que no duermes lo suficiente”, detalla la entidad de salud.

No dormir las horas suficientes puede ser perjudicial en la salud, pues aumenta el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes; al igual que padecer enfermedades cardiovasculares.

Consejos para dormir mejor

Medline Plus señala algunas recomendaciones para mejorar el ciclo del sueño y dormir mucho mejor: