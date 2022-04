Esperanza de vida en 2021 habría disminuido por el impacto de la covid-19

Un nuevo estudio del Centro de Investigación Demográfica de California (Estados Unidos) advierte de un descenso de dos años de la esperanza de vida mundial en 2021, en comparación con lo que debería haber sido sin el impacto de la covid-19.

Se trata del estudio ‘Global and National Declines in Life Expectancy: An End-of-2021 Assessment’, cuyo autor es Patrick Heuveline, profesor de sociología y director asociado en la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos). Se publica en ‘Population and Development Review’, una revista del ‘Population Council’.

De 1950 a 2019, los descensos de la mortalidad fueron escasos y localizados; se vieron compensados con creces por los aumentos de la mortalidad en otros lugares. El descenso de 2019 a 2020, estimado en este estudio en 0,92 años, fue el primer descenso desde 1950, el primer año en que las Naciones Unidas calcularon la esperanza de vida en el mundo.

Aunque algunas investigaciones han analizado el impacto de la covid-19 en la esperanza de vida nacional, sobre todo en Europa Occidental y Estados Unidos, este es el primer estudio publicado que lo analiza a nivel mundial. Al descenso de 2019-2020, le siguió otro de 0,72 años entre 2020 y 2021. Sin embargo, la esperanza de vida mundial pareció estabilizarse a finales de 2021.

“Aun así, la esperanza de vida mundial era dos años menor en 2021 de lo que debería haber sido en ausencia de covid-19″, dice Heuveline. La investigación de también arroja luz sobre el efecto de la covid-19 en la esperanza de vida en países donde la enfermedad ha recibido relativamente poca atención.

Los datos aún no permiten una aproximación fiable en casi la mitad de las naciones del mundo, pero las estimaciones indican que el impacto de la covid-19 ha sido mayor en varios países asiáticos y africanos (Egipto, India, Kazajstán, Líbano, Filipinas, Sudáfrica y Túnez) que en países ampliamente estudiados de Europa occidental (por ejemplo, Italia, España o el Reino Unido).

“Estos resultados ponen de manifiesto un desequilibrio geográfico entre la disponibilidad y la calidad de los datos sobre el exceso de mortalidad y el impacto de la pandemia”, concluye Heuveline.

Al descenso de 2019-2020, le siguió otro de 0,72 años entre 2020 y 2021. Sin embargo, la esperanza de vida mundial pareció estabilizarse a finales de 2021. - Foto: REUTERS

Tamaño del cerebro en pacientes poscovid se reduce, según estudio

Una investigación llevada a cabo en Reino Unido y publicada en la revista Nature, bajo el título ‘SARS-CoV-2 está asociado con cambios en la estructura cerebral en UK Biobank’, reveló que el cerebro puede sufrir un adelgazamiento de entre el 0,2 % y el 2 %, en comparación a como estaba antes de que la persona tuviera covid-19 leve, es decir, que no implicó hospitalización.

Para llevar a cabo este estudio analizaron las imágenes cerebrales de 785 voluntarios tomadas por medio de resonancia magnética. Afirman que estas personas habían sido evaluadas tres años antes con ese mismo método de diagnóstico.

Dicho estudio lo llevaron a cabo cuando alrededor de la mitad (401) de los participantes se habían infectado con coronavirus y la otra mitad no había contraído el virus. Posteriormente, los científicos analizaron los cambios que sufrió cada grupo objeto de análisis, en cuanto a la estructura y función del cerebro.

No obstante, dichos estudios son emergentes, es decir, requieren más análisis y deben ser comparados con otras metodologías y en distintas poblaciones para tener mayores certezas sobre los resultados.

Sin embargo, entregan pistas en cuanto a los síntomas que algunos pacientes asocian con el long covid o covid prolongado: sensación de “niebla mental”, donde algunas personas experimentan fatiga, problemas de concentración y memoria, incluso meses después de haber superado el virus.

*Con información de Europa Press.