Esta es la cantidad de azúcar que se debe consumir para mejorar la memoria

La glucosa es un aspecto esencial para el organismo, debido a que influye positivamente en el funcionamiento cognitivo. Sin embargo, no se debe abusar en su consumo, dado que el exceso de azúcar es perjudicial para la salud.

El principal mecanismo se denomina gluconeogénesis y consiste en la formación de glucosa a partir de proteínas y ácidos grasos. Los expertos indican que es eficaz frente al mantenimiento de glucemia , especialmente en los periodos de ayuno o cuando no hay suficiente almacenamiento de carbohidratos.

Conservar los niveles estables es recomendado para todas las personas, en especial pacientes con diabetes, debido a que es una patología que se desarrolla una resistencia a la insulina que no permite tolerar bien la glucemia. Por lo tanto, el organismo requiere sobre esforzarse para contar con la cantidad necesaria. Ese esfuerzo se replica en el funcionamiento cognitivo.

Teniendo esta información en cuenta, la mejor forma de obtener glucemia es siguiendo una alimentación adecuada. No obstante, hay que tener claridad que sea cual sea el producto, la recomendación no es excederse con las porciones. De lo contrario, los resultados no serán para nada los esperados.