Esta es la mejor fruta para consumir justo antes de dormir

La alimentación es fundamental para que el cuerpo humano funcione en óptimas condiciones e incluso lo provee de algunos elementos que se pierden con las actividades diarias, por eso es importante saber qué alimentos consumir en momentos específicos del día para tener no solo una vida saludable, sino todos los órganos en condiciones adecuadas para poder cumplir con todo lo que el ritmo de vida actual exige.

Ahora, el plátano no solo ayuda al cerebro en los horarios nocturnos o que la persona elige para descansar, también le trae beneficios a otros órganos como el intestino, llamado el “segundo cerebro”, pero esta vez no trabaja en conjunto con sus terminales nerviosas, sino que le ayuda con su función de extraer nutrientes y desechar lo que no se necesita.