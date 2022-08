Esta es la razón por la que hay que hacer un duelo cuando la mascota muere

Las mascotas han estado presentes en la vida de las personas por centenares de años, por lo que se ganan el amor de las mismas, al compartir muchas vivencias juntos; incluso los animales pueden sobrepasar los 20 años y convivir con sus dueños decenas de alegrías y llantos.

Debido a esto, las mascotas, bien sean perros, gatos u otros animales domésticos, se convierten en parte de la familia y, desde el primer momento, el núcleo familiar gira en torno a ellos.

Al respecto, Fucsia dialogó con la doctora Diana Araque, psicóloga clínica, quien explicó un poco más sobre la importancia de hacer un duelo adecuado tras la pérdida de un animal de compañía, y en medio de la conversación hizo énfasis en que es normal que el perro o gato se convierta en parte de la familia.

Sin embargo, también reveló que en algunos casos el cariño empieza a ser demasiado, por lo que se genera un apego emocional que no es saludable ni para el humano ni para el animal. En el caso de las mascotas es más frecuente de lo que parece, pues dependen de su dueño, y él o ella es su única base segura de afecto y cariño, mientras que en el humano, según la experta, “el apego puede generar trastornos en el momento del fallecimiento del animal”.

Asimismo, la experta hizo énfasis en la diferencia que existe entre una relación en la que hay solo un humano y su mascota, y las relaciones entre la mascota y varios integrantes de la familia, pues en este caso el apego es mucho menor.

Perros guías también se ganan el cariño de las personas a las que ayudan. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuánto dura el duelo?

El duelo tiene un tiempo estimado de tres meses, que es lo “normal”; cuando dura más de este tiempo, la persona podría necesitar terapia psicológica, pues de lo contrario podría desencadenar depresión, más cuando es un niño, pues el vínculo es mucho mayor.

Por otro lado, al ser un miembro importante de la familia, el estado físico, emocional y de salud de la mascota afecta a los integrantes del núcleo familiar; “si una persona está preocupada por la salud de su mascota no va a rendir de la misma forma. Nuestra sensibilidad con una mascota es bastante”, aseguró.

¿Qué puede pasar si no se vive el duelo adecuadamente?

La psicóloga, en conversación con Fucsia, resaltó que el dolor y la tristeza pueden ser la raíz de muchos problemas de salud, y comentó que el dolor mal manejado puede generar trastornos y deterioros mentales como depresión, ansiedad, estrés, entre otros.

Adicionalmente, si esto no se resuelve correctamente, la persona puede somatizar en otros lugares de su cuerpo, lo que podría desencadenar trombos, parálisis, afecciones musculares, quistes, dolores crónicos o problemas cardiacos.

Terapia con mascotas es buena para la salud. - Foto: Getty Images

Licencia por la muerte de una mascota

Un proyecto de ley que fue radicado en la Cámara de Representantes planteaba la idea de que quienes perdieran a sus mascotas o animales de compañía pudieran tener dos días de licencia remunerada y calificar el hecho como una calamidad doméstica.

En el proyecto se estipulaba que el trabajador debía reportar que tenía una mascota y entregar una prueba o documento que comprobara su muerte.

Esta propuesta fue presentada por Alejandro Carlos Chacón, representante del Partido Liberal; sin embargo, el proyecto se hundió y por el momento no sucederá en Colombia, pues algunos partidos políticos se opusieron, asegurando que el gremio empresarial se vería afectado.

Las dos fuentes consultadas por Fucsia se refirieron a este tema y resaltaron la importancia de tener un tiempo prudente para vivir el duelo. Comentaron que “cuando una persona está en un duelo no va a poder trabajar igual ni tener la misma energía o la misma concentración. Obligar a las personas a trabajar sufriendo un duelo no está bien, no tiene sentido. No debería haber una diferencia en la especie del fallecido, se debería tratar como calamidad doméstica”.

Mientras tanto, la psicóloga explicó que en algunos casos el vínculo es tan fuerte que es igual a si muriera un miembro humano de la familia, por lo que es completamente normal que la persona se dé un tiempo de duelo. “Una licencia sería maravillosa, no se puede estar tranquilo emocionalmente así, es un integrante de la familia y son muchos los procesos que se realizan en caso de muerte”, finalizó.