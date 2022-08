Joven venezolano cruzó 12 países con su mascota para llegar a Estados Unidos

Un joven venezolano demostró que la conexión hombre y perro es algo que traspasa fronteras. Miguel Abreu logró llegar a Estados Unidos tras pasar por 12 países del continente americano en seis meses, acompañado de su perra a quien llamó Beckis.

De acuerdo con Abreu, si hubo algún momento que temió ser detenido por las autoridades, fue a su paso por México.

“Siempre le decía, hagan su proceso, y si me van a separar de mi mascota, me deportan a mi país o yo me regreso; pero, en realidad, nunca me he separado de mi mascota…”, narró en una entrevista con Noticias Telemundo.

Respecto a su perra Beckis, dijo que se la encontró en Viña del Mar cuando se fue a Chile en busca de mejores oportunidades en ese país.

“Me tocó dormir en la calle, y la que siempre estaba conmigo era ella. Yo pasaba frío, ella estaba al lado mío pasando frío. ¿Cómo yo puedo abandonar un amigo mío que ha estado ahí conmigo en lluvia, en frío?”, agregó en Noticias Telemundo.

El hombre, quien salió de su país natal en 2019 y recorrió tres países hasta llegar a Chile, decidió finalmente este año (2022) emprender su travesía hacia los Estados Unidos. Ya en esa nación tramitó en San Antonio, Texas, su entrada como refugiado.

“Para mí, ella (Beckises) es un miembro más de mi familia. Le compré los zapatos cuando estaba muy chiquita para evitar que se quemaran sus patas cuando el piso estaba muy caliente. También tiene su gorra y un suéter para protegerla del frío”, también comentó Miguel Abreu en una entrevista previa con El Diario de Venezuela.

Vale destacar que Beckis viajó como perra adoptada desde México hasta Chicago, donde una amiga le hizo el favor de recibírsela.

¿Cómo saber si su perro lo ama?

Aunque los científicos prefieren no utilizar la palabra ‘amor’ cuando se refieren a los sentimientos de los perros hacia los humanos, existen una serie de señales que evidencian el fuerte vínculo entre un canino y su dueño.

En entrevista con la revista Science Focus, el Dr. Clive Wynne, especialista en comportamiento canino y escritor del libro Dog is Love, aseguró que “los perros realmente ven a los humanos de una manera muy similar a como es el amor entre hijos y padres”. Estas son las señales científicamente probadas.

El perro busca la cercanía con su dueño

Un estudio publicado en el 2019 demostró que los perros buscan la compañía de sus dueños cuando se encuentran en nuevas situaciones. Además, cuando los humanos salen de su hogar y dejan al perro al cuidado de alguien, el canino suele esperar el regreso de su dueño muy cerca a la puerta.

Los perros prefieren a su dueño sobre la comida

Tras realizar un experimento en el que se comparaba el comportamiento de los perros con el de los lobos en cuanto al relacionamiento con sus dueños y cuidadores, se evidencio que, a diferencia de los lobos, los perros crean unos vínculos más estrechos con las personas.

En dicho experimento también se les dio a elegir a los perros entre la presencia de su dueño y un plato de comida. El resultado fue sorpresivo: los perros, en su mayoría, prefieren acercarse en primer lugar a su dueño para buscar caricias y luego investigan la comida. Los lobos, por su parte, prefieren la comida y luego se acercan a sus cuidadores.

Los perros se preocupan por sus dueños

En el 2020, Plos One publicó un artículo que investigaba las reacciones de los perros al ver a sus dueños atrapados en una caja. Ante ese escenario, los caninos comenzaron a aullar, ladrar y a raspar la caja en la que estaban sus dueños. Esto demostró que los perros son conscientes de los peligros que corren sus dueños y tienen en cuenta su seguridad.