Esta fórmula de entrenamiento ayuda a adelgazar en poco tiempo

Kiwi: esta fruta contiene 42 calorías y es ideal para adelgazar. Además, se ha demostrado que ayuda a conciliar el suelo. En concreto, un estudio comprobó que las personas que consumían un kiwi antes de dormir no se despertaban tanto durante la noche y conseguían dormir un 13 % más. Como tal, esto se debe a que el kiwi contiene grandes cantidades de vitamina C y K, carotenoide, ácido fólico y potasio. No obstante, si se sufre de problemas digestivos, no se debe consumir en la noche porque es un cítrico que puede provocar acidez.