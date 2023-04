Estas 5 frutas son deliciosas, pero son las que más engordan

La División de Nutrición, Actividad Física y Obesidad del Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud advierte que las investigaciones han demostrado que a medida que las personas aumentan de peso hasta alcanzar los niveles de sobrepeso y obesidad, a la par aumentan los riesgos de padecer otras afecciones a la salud.

El sobrepeso se define como un índice de masa corporal (IMC) de 25 o más y la obesidad como un IMC de 30 o más, explica la entidad. De esta forma, según la División, la alimentación puede jugar un papel clave en el propósito de bajar de peso y conseguir una vida saludable.

Reseña que un plan de alimentación que ayuda a controlar el peso incluye una diversidad de alimentos saludables. “Agregar una variedad de colores a su plato es como si estuviera comiendo un arcoíris. Las verduras de hoja verde oscura, las naranjas y los tomates -incluso las hierbas frescas- están llenos de vitaminas, fibra y minerales. Agregar pimientos, brócoli o cebollas congelados a guisos y tortillas aumenta el color y los nutrientes”, afirman desde la División.

Las frutas son uno de los alimentos que más beneficios aportan al organismo y suelen ser incluidas entre las dietas para bajar de peso. Nadie puede negar la cantidad de vitaminas y minerales que aportan las frutas al cuerpo; sin embargo, los expertos explican que si bien todas son beneficiosas para la salud, hay unas que convienen más que otras en el proceso de adelgazamiento, así como hay otras que es preferible evitar o reducir su consumo en el día.

Frutas que contribuyen a una dieta equilibrada. - Foto: Getty Images / Magone

El banano es rico en carbohidratos, 100 gramos de esta fruta aportan 21,8 gramos y 104 calorías. Esta fruta es rica en potasio y magnesio, por lo que ayuda a prevenir los calambres musculares y a reducir la presión arterial. Lo ideal es consumir solo un banano al día para obtener sus beneficios y evitar el aumento de peso.

El mango, por su parte, es rico en carbohidratos. Un total de 100 gramos aportan unos 15 gramos y unas 60 calorías, además de esto es rico en vitaminas y minerales. Proporciona diversos beneficios para la salud, ayudando a mejorar la digestión, es rico en antioxidantes, ayuda a mejorar el sistema inmune por tener vitamina C y favorece la salud visual, de la piel y del cabello.

Es importante tener cuidado también con los frutos secos como las pasas, higos secos, albaricoques secos, entre otros. Estas frutas son deshidratadas y poseen mayor índice glucémico, favoreciendo el aumento del azúcar en sangre, además de ser ricas en calorías.

Otras de las frutas a evaluar es el asaí, la cual es rica en antioxidantes que ayudan a mejorar el sistema inmunológico, previenen el envejecimiento y proporcionan energía. No obstante, contiene muchas calorías, especialmente cuando se le añade a la pulpa azúcar, jarabe de guaraná o productos utilizados para mejorar su sabor. Se debe consumir en pocas cantidades y evitando agregarle productos industrializados como leche condensada.

Según el portal Salud 180, otras frutas que también pueden motivar el incremento de peso si no se consumen con moderación son las naranjas, que a pesar de ser ricas en vitamina C y A, en betacarotenos y luteína, que ayudan a proteger al organismo de enfermedades degenerativas, no se pueden ingerir en exceso.

Las frutas cítricas, entre ellas la naranja, le aportan gran cantidad de vitamina C al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el melocotón también es rico en calorías, ya que al ingerir 150 gramos se consumen 63 calorías, por lo que si se consume en grandes cantidades se favorece el sobrepeso, indica este sitio web.