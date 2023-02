Estas son las afecciones en la piel que pueden indicar glucosa alta

Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden poner en riesgo la salud de las personas, ya que se puede padecer diabetes. Esta es una enfermedad que puede causar graves complicaciones de salud como amputación de miembros, ceguera, insuficiencia renal, entre otras.

La diabetes es una enfermedad que en algunas personas puede que no se presenten síntomas sino hasta cuando está en una etapa avanzada. Por eso, es importante realizar chequeos médicos regulares.

A continuación, en palabras de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, algunas de las señales más comunes en las personas que tienen niveles altos de glucosa en la sangre. Algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son:

Aumento de la sed.

Micción frecuente.

Hambre extrema.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Presencia de cetonas en la orina (las cetonas son un subproducto de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina disponible).

Fatiga.

Irritabilidad.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como infecciones en las encías o en la piel, e infecciones vaginales.

Asimismo, algunas afecciones en la piel pueden indicar que los niveles de glucosa en la sangre no están en rangos normales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) las explica:

1. Acantosis nigricans (AN)

Esta afección provoca una mancha oscura que puede aparecer en los pliegues del cuello, en las axilas o en la ingle. La acantosis nigricans es una señal de resistencia la insulina. Se debe prestar atención ya que puede advertir sobre prediabetes o diabetes tipo 2.

2. Ampollas diabéticas

Son ampollas de quemaduras y pueden aparecer en la parte inferior de las piernas, en los pies y brazos o manos. Aunque su aspecto puede generar mucha preocupación estas ampollas se sanan por sí solas y no causan dolor.

“La mayoría de las ampollas se sanan solas sin dejar cicatriz. La mejor manera de encontrar signos tempranos de ampollas es examinarse los pies y la piel todos los días. La mejor forma de evitar que se presenten o empeoren es reducir el azúcar en la sangre a niveles normales”, apuntan los CDC.

3. Dermopatía diabética

Este tipo de afección cutánea causa manchas rojas o marrones en forma redonda o de líneas. Su aparición es frecuente en personas con diabetes. Su presencia no es grave ni causa complicaciones de salud. “Esta afección de la piel no hace daño y no necesita tratamiento. Si le preocupan las manchas tibiales (manchas en las canillas), hable con su médico”, aclaran los CDC.

4. Esclerosis digital

La esclerosis digital se da cuando la piel de los dedos de las manos se pone gruesa y tensa, tomando una apariencia similar a la cera. Esto causa que las articulaciones de los dedos se vuelvan rigidez y se dificulte el movimiento. Si no se regulan los niveles de glucosa en la sangre esta afección puede diseminarse a todo el cuerpo.

Recomendaciones para pacientes diabéticos

Las personas diabéticas deben tener hábitos saludables para mejorar su condición de salud y evitar mayores complicaciones. Cuando se conoce en diagnóstico de esta enfermedad es fundamental incluir alimentos y productos que contribuyan al bienestar del organismo. Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala algunas recomendaciones.

Disminuir el consumo diario de sal.

Evitar comer alimentos con contenido alto de azúcar.

Durante el día, comer pequeñas porciones de comida.

Incluir alimentos integrales, frutas y vegetales.

Disminuir el consumo de grasa.

Evitar el consumo de alcohol.

Analizar la cantidad de carbohidratos que se consumen durante el día.