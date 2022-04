Estas son las frutas que ayudarían a bajar la presión sanguínea

Según indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, si la presión arterial alta no es controlada, se pueden desarrollar enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas oculares, etc.

Igualmente, ocurre con los niveles elevados de colesterol en el torrente sanguíneo. “Si tiene grandes depósitos de placa en sus arterias, un trozo de placa puede romperse. Esto puede causar que se forme un coágulo de sangre. Si el coágulo es lo suficientemente grande, puede bloquear un poco o completamente el flujo de sangre en una arteria coronaria”, detalla la Biblioteca.

La fruta es un alimento que ayuda a bajar la presión arterial. Según los científicos, esta es la fuerza de la sangre que realiza al empujar contra las paredes de la arteria.

Bananos

Como lo reseña Medical News Today, esta fruta puede ayudar a bajar la presión arterial; sin embargo, siempre es recomendable mantener un consumo saludable de este y todos los alimentos y, dentro de lo posible, asesorarse con un nutricionista que pueda indicar el límite sano de su ingesta.

Dentro de los beneficios del banano está también su contribución a mantener la salud digestiva, gracias a su alto contenido de agua y fibra. Generalmente, una porción mediana de plátano aporta cerca de 10 % de toda la fibra que un adulto puede necesitar diariamente.

Según la Fundación Americana para la Enfermedad de Crohn y la Colitis, el banano es provechoso como un refrigerio dentro de una dieta, pues el potasio que lo compone puede ayudar en el control de la presión arterial y la reducción de la tensión.

Limón

El limón es una de las frutas que no falta en la nevera. Es utilizado para acompañar ensaladas, preparar bebidas e incluso remedios caseros, debido a sus innumerables bondades que ofrece para la salud. En lo que refiere a la salud cardiovascular, se ha hablado en diversas ocasiones que esta fruta que forma parte de la familia de los cítricos puede ayudar a bajar la presión arterial alta.

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, el limón es antioxidante y depurativo, ayuda a eliminar la rigidez de los vasos sanguíneos, lo que contribuye a prevenir la hipertensión. Además, es una fruta que contiene vitamina B, capaz de evitar la insuficiencia cardíaca.

Para aprovechar los beneficios que ofrece el limón para la salud cardiovascular y bajar la presión arterial alta, los expertos recomiendan consumir el zumo de medio limón diluido en 250 mililitros de agua en las mañanas. Asimismo, se puede integrar en la preparación de diversos alimentos, batidos, porciones de fruta o ensaladas en la dieta regular.

Mazanas y peras

La manzana es una de las frutas más completas y saludables gracias a su contenido en hidratos de carbono, fibra, vitaminas y potasio, siendo muy recomendada para todas las edades. Además de los flavonoides, tiene otra serie de componentes que también son beneficiosos para la salud.

Por ejemplo, es una fruta que el 85% de su composición es agua, por lo que resulta refrescante e hidratante; contiene hidratos de carbono, proteínas y grasa y vitaminas E y C, de acción antioxidante.

También posee minerales como potasio, necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular, y pequeñas cantidades de zinc, manganeso, azufre, flúor, yodo, boro o selenio, que desempeñan importantes funciones en los procesos que tienen lugar en la célula.

Arándanos

El ingrediente activo de los arándanos, que es el que previene las enfermedades cardiovasculares, es la antocianina.

Hay que señalar que la composición nutricional de 100 gramos de arándanos habla por sí misma: 30 kilocalorías, 89 gramos de agua, 0,6 gramos de proteína, 6,9 gramos de hidratos de carbono, 0,2 gramos de grasa, 1,8 gramos de fibra, 0,5 gramos de hierro, 88 miligramos de potasio, 6 microgramos de ácido fóolico, 3 miligramos de sodio, 5 microgramos de vitamina A y 17 miligramos de vitamina C, reseña el diario ABC de España, con el aval de la dietista-nutricionista de Alimmenta Julia Farré.