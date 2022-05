Este es el mejor tipo de café para quemar grasa y bajar de peso

Bajar de peso es uno de los propósitos de muchas personas, pero para lograrlo se deben tener en cuentas varios factores como la constancia, la dedicación y también que cuando se habla de quemar grasa, se refiere específicamente a la oxidación de grasa que es liberada y se transforma en energía por realizar alguna actividad física y la cual hace posible que se baje de peso.

Además, hay que resaltar que la grasa del cuerpo no se elimina de forma localizada, sino general, de acuerdo con la revista española ¡Hola!

Otra recomendación para lograr adelgazar es tener cambios en la alimentación y para ello se deben consumir menos calorías que las que se consumen en el día a día y algunas de las recomendaciones de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación son:

Comer al menos cuatro porciones de vegetales y tres porciones de frutas diariamente.

Reemplazar los granos refinados por cereales integrales.

Comer cantidades moderadas de grasas saludables, como el aceite de oliva, aceites vegetales, aguacates, nueces, mantequillas de nueces y aceites de frutos secos.

Reducir el consumo de azúcar tanto como sea posible, excepto el azúcar natural de la fruta.

Elegir productos lácteos bajos en grasa, carne magra y carne de ave de corral magra en cantidades limitadas.

Asimismo, la alimentación balanceada puede estar acompañada de bebidas que aceleren el proceso, como el café, ya que el portal Salud180 citó un estudio de la Universidad de Australia Occidental que indica que las personas que consumen café negro y tienen sobrepeso aceleran su metabolismo tres horas después de la ingesta.

Adicional, reveló que la bebida tiene un efecto térmico, pues, según el portal, un estudio publicado en el Physiology & Behavior reveló que “el gasto de energía aumenta en un 16 %, en un período de dos horas”.

De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la cafeína no se acumula en el torrente sanguíneo ni se almacena en el organismo, pues esta sale del cuerpo en la orina muchas horas después de haber sido consumida.

No obstante, el portal de salud del Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés) asegura que los expertos recomiendan que algunas personas eviten la cafeína. Por ejemplo, personas con problemas intestinales como reflujo ácido, personas que tienen problemas para dormir y personas con problemas cardíacos.

Asimismo, otras personas que deberían evitar la cafeína son:

Mujeres que tienen protuberancias y dolor en las mamas.

Personas que tienen úlceras gástricas.

Personas que presentan presión arterial alta que baja con medicamentos.

Personas que tienen dolores de cabeza crónicos.

Otros beneficios del café

1. Disminuye el nivel de cansancio.

2. Favorece la capacidad atencional y de aprendizaje.

3. Posee un efecto protector ante ciertas demencias y enfermedades.

4. Efecto diurético y antioxidante.

Posibles efectos secundarios

1. Frecuencia cardíaca rápida.

2. Ansiedad.

3. Dificultad para dormir.

4. Náuseas y vómitos.

5. Inquietud.

6. Temblores.

7. Ganas de orinar con más frecuencia.

No obstante, el Consejo de la Asociación Médica Estadounidense sobre Asuntos Científicos (American Medical Association Council on Scientific Affairs) establece que beber café con moderación probablemente no sea dañino para la salud, en tanto se tengan otros buenos hábitos saludables.

Por ello, señaló que se considera una cantidad moderada o promedio de cafeína para la mayoría de las personas unas cuatro tazas de ocho onzas (un litro) de café preparado (aproximadamente 400 miligramos de cafeína) o cinco porciones de bebidas gaseosas o té con cafeína (aproximadamente de 165 a 235 mg de cafeína) por día, ya que consumir cantidades muy grandes de cafeína (más de 1.200 mg) dentro de un período corto de tiempo puede llevar a efectos tóxicos, como convulsiones.