Esto es lo que debe tener sí o sí un almuerzo saludable

Tener un menú claro ayuda al cuerpo para estar saludable y mantener la figura y de esta manera alcanzar y mantener un estilo de vida equilibrado y sostenible. Una dieta bien planificada no solo proporciona los nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo del cuerpo, sino que también ayuda a mantener un peso adecuado y una figura envidiable.

Proteína

Carbohidratos

Los carbohidratos son una de las principales fuentes de energía para el organismo. Investigadores del American Journal of Clinical Nutrition, han afirmado la importancia de los carbohidratos complejos, como lo son los granos enteros, las verduras y sobre todo las frutas , esto debido a que liberan energía de manera sostenida y mantienen estable los niveles de azúcar en la sangre, algo que hay que tener muy presente a la hora de elegir el menú del almuerzo.

Grasas saludables

Las grasas, aunque muchos no lo crean, son importantes para la salud celular y la absorción de vitaminas liposolubles por lo que se deben omitir de los almuerzos. Investigaciones en el European Journal of Nutrition, confirman que las grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, los frutos secos y los aguacates, ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y permiten una buena función cerebral.

Nunca olvidar las frutas y verduras

Como muchos saben, las verduras y las frutas ofrecen una gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra dietética y antioxidantes que hacen que sean alimentos fundamentales a la hora de planear un almuerzo. Estudios publicados en la Journal of the American College of Nutrition aseguran la necesidad del cuerpo de recibir una ingesta frecuente de frutas y verduras para fortalecer el sistema inmunológico y evitar enfermedades crónicas.