Esto sucede si una persona que sufre de tiroides come naranjas

Como otras partes del organismo, sufre ciertas complicaciones que son comunes u otras que no lo son como:

Cáncer de tiroides

Hipertiroidismo

El factor más relevante es la enfermedad Graves Basedow, una afección autoinmune que estimula el cuerpo a través de anticuerpos para generar más hormonas. No obstante, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) asegura que otras causas de esta afección son nódulos tiroideos, tiroiditis, y ciertos medicamentos.

Hipotiroidismo

Según la enciclopedia médica ocurre cuando la glándula no produce suficientes hormonas, y por ende, no puede satisfacer las funciones del cuerpo.

Asimismo, quienes tienen diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus y anemia pueden estar en riesgo de experimentarla. “El hipotiroidismo puede contribuir al colesterol alto. En casos raros, el hipotiroidismo no tratado puede causar coma mixedematoso”, es decir, el cuerpo se vuelve más lento para ejecutar sus funciones, lo que pondría “en peligro la vida”, añade MedlinePlus.

Lo que sucede si una persona que sufre de tiroides come esta fruta

De acuerdo con el Instituto Neurociencias de Buenos Aires (Ineba) es importante tener presente que alimentos que estén compuestos de ácido cafeico y clorogénico “reducen la actividad tiroidea”, como la naranja, una fruta que es conocida por tener un alto aporte en vitamina C, pero no es favorable para aquellos pacientes con hipotiroidismo porque empeora la enfemredad, ya que la glándula se le dificulta producir suficientes hormonas, y por tanto, el cuerpo no tiene forma de funcionar correctamente.