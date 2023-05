Estos son los alimentos que no se deben consumir crudos

Ciertamente, las frutas y las verduras son alimentos que se deben incluir a una dieta balanceada -explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus)- porque están compuestas de fibras, minerales y vitaminas.

Sin embargo, muchas de ellas se pueden consumir al natural, deben estar bien lavadas, así lo aseguran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que precisan que en el caso de las frutas es mejor comerlas enteras que en jugo o zumos porque estos últimos podrían incidir en elevados niveles de azúcar en el cuerpo, siendo desfavorables para quienes tienen un diagnóstico de diabetes, o quizá, no lo tienen.

De esta manera, muchos son los alimentos que se pueden mencionar; sin embargo, según Gastrolab Web, el consumo crudo de los siguientes podría ser perjudicial.

Pollo

Ciertamente, el consumo de pollo es ideal para muchos hogares, sin embargo, si su ingesta es cruda, incide en el riesgo de bacterias como la Salmonella, sin mencionar la presencia de Clostridium perfringens y Campylobacter, explican los CDC.

“Si come carne de pollo que no está bien cocida, puede contraer una enfermedad transmitida por los alimentos, que también se llama intoxicación alimentaria. Además, se puede enfermar si come otros alimentos o bebidas que están contaminados con pollo crudo o sus jugos”, precisan en su página oficial.

El pollo se ha convertido en un alimento fundamental en la dieta - Foto: Getty Images / GMVozd

Por tanto, aconseja que se debe lavar muy bien las manos antes de manipular el pollo, y evitar que sus jugos entren en contacto con otros alimentos, por lo que sugiere colocarlo en una bolsa una vez comprado.

Pescado

Gastrolab web menciona que en algunas ocasiones los peces pueden tener un parásito que responde a anisakis, que provoca síntomas como dolores estomacales, o quizá, alergias, por lo que su cocción debe ser primordial.

Cabe recordar que para el mes de abril de 2019 los CDC enviaron una alerta -en ese momento- sobre “un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Newport vinculado a atún crudo, molido y congelado”, en Estados Unidos.

El pescado está compuesto de omega-3 - Foto: Getty Images

De ahí que en ese momento fue retirado ese tipo de atún del mercado. Por esto, señala que “las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente si se intoxican con alimentos no deberían comer ningún pescado crudo o marisco crudo”.

Huevo

Mundo Deportivo agrega a esta lista el huevo y dice que quienes lo consumen crudo incrementan los riesgos de intoxicación alimentaria por la bacteria Salmonella.

El huevo también está compuesto de vitaminas. - Foto: Getty Images

Berenjena

El portal Tua Saúde, precisa que es un alimento que tiene propiedades antioxidantes, gracias a los flavonoides y la vitamina C que la componen, ya que bloquean los radicales libres que deterioran las células del cuerpo.

Este alimento sirve para combatir muchas afecciones que aquejan el organismo, que se desarrollan como consecuencia de malos hábitos como la falta de ejercicio, como por ejemplo:, diabetes y estreñimiento.

Además, tiene carbohidratos, agua, vitamina A, fibra, ácido fólico, potasio, fósforo, calcio y magnesio, que pueden contribuir con la reducción de colesterol LDL.

La berenjena, mientras no esté cruda, traerá grandes beneficios para la salud. - Foto: Getty Images

Sin embargo, según el sitio web, tras consumirlo crudo puede causar dolores estomacales gracias a la solanina, una sustancia considerada tóxica.

Healthline puntualiza que la mejor manera de incorporar berenjena a una dieta es hacerla a la parrilla, seca, horneada, asada e incluso “con un chorrito de aceite de oliva”. Pero no está de más consultar con un profesional en la salud.

Incluso, cabe mencionar que hay quienes preparan agua de berenjena para perder peso, esta afirmación la corrobora el portal de salud mencionado.

Modo de preparación