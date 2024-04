Estos son los tatuajes que pueden atraer energías positivas a su vida

Tatuajes que atraen las energías positivas

El simbolismo que hay detrás de los tatuajes no necesariamente tienen que ver con un aspecto religioso o con una tendencia espiritual, pero sí hay quienes deciden hacérselos para estar más cerca de las energías positivas que guiarán su futuro y sus decisiones.

Lisa Barretta, autora de Conscious Ink: The Hidden Meaning of Tattoos, afirma que “los tatuajes son talismanes poderosos e incluso si no le gusta lo esotérico, sus tatuajes pueden actuar como transmisores, proyectores o imanes”.