Papá de Luis Díaz enloqueció y se llenó el cuerpo de tatuajes; estos fue los que se hizo

Una familia está de moda en el fútbol colombiano y mundial, se trata de los Díaz, los de La Guajira colombiana. Si no es el jugador del Liverpool quien está siendo noticia, es su padre que, tras el amargo momento de su secuestro en el año anterior, se ha dedicado a disfrutar la vida.

Uno de los más vistosos, y al que le agregó algo más de decoración, fue el que se puso en el muslo de su pierna izquierda. Allí, además del nombre que no es fácilmente reconocible, puso una rosa que atraviesa el texto y otros detalles mínimos, que acompañan la obra con la que quiso honrar a sus familiares.

Otras locuras de ‘Mane’ Díaz

En su más reciente publicación en Instagram, Mane estaba cantando No lloraré de los Diablitos.

“Del cariño y respeto que me expresan, debo decir que me lo he ganado por los méritos de mi hijo. Una gran persona, humilde, cariñosa y dado a la gente”, agregó Mane a SEMANA desde Liverpool.