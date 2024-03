Papá de Luis Díaz habló de más y filtró el posible nuevo destino de su hijo: “No se pierde la esperanza”

“Cuando salió del Porto no tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegue a saber si había algo más ”, dijo abiertamente.

Atlético fue uno de los clubes que le siguieron la pista al delantero revelación del fútbol portugués; no obstante, perdieron el pulso con Tottenham y Liverpool, quienes terminaron siendo los dos candidatos más fuertes hasta horas antes de la firma. “Con lo de Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa para que Luis llegase allí”, confirmó el mayor de los Díaz.

Mane Díaz no cierra la puerta a que pueda suceder. “Se aspiraba a que pudiese venir aquí. Ya Falcao había estado, James también… Finalmente, no se dio, pero todavía no se pierde la esperanza. Él está jugando y los clubes están activos”, dijo.