Christian Nodal sorprendió a sus seguidores tras lucir su rostro sin tatuajes

Christian Nodal se presenta en el escenario durante los Premios Tu Música Urbano 2022, el 23 de junio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. (Foto de José R. Madera/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP) | Foto: Getty Images via AFP

Posteriormente se disculpó públicamente y reveló que la canción salió al aire antes de que él pudiera evitarlo, e hizo un llamado a sus seguidores y en general a los internautas, pues aseguró que no estaba pasando por un momento fácil, y las constantes críticas no le ayudaron.

Las críticas sobre este tema no se hicieron esperar y lo cierto es que varios habían hecho hasta memes al respecto; algunos de sus seguidores más fieles le pidieron que no se realizara más tatuajes en el rostro y recordaron con nostalgia la apariencia que tenía hace algún tiempo.

El cantante ya no tiene casi tatuajes en su cara. | Foto: @nodal

Esto no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y por eso varios tienen un gran número de preguntas, entre ellas, si sus tatuajes eran reales, si en realidad era maquillaje y lo retocaba o si está haciendo algún proyecto en el que los cubrieron con maquillaje.

Por ahora, él no se ha referido al tema y, como era de esperarse, no ha respondido a ninguno de los comentarios por parte de los internautas. Sin embargo, muchos esperan que lo haga pronto o que vuelva a aparecer con sus tatuajes.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, pues gracias a Dios, los tatuajes se borran… pues me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, afirmó frente a las cámaras.