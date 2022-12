Vuelve y juega: Christian Nodal le dedicó a Cazzu canción que ya le había dedicado a Belinda

A veces los famosos creen que su vida es como la de los demás “mortales” y que pueden repetir sus idilios de amor sin que nada suceda, de lo que no se percatan por el idilio que viven es que sus fanáticos están listos y dispuestos para recordarles hasta el más mínimo detalle de sus vidas y lo peor del caso es que las redes sociales están como prueba de todo.

Esto le está sucediendo al cantante mexicano Christian Nodal, quien hoy está feliz y dichoso con su nueva novia, la reguetonera Cazzu, con quien se le ha visto muy amoroso en diferentes partes del mundo y a quien muestra con mucho orgullo, luego de una separación mediática y dramática con su exnovia, la también cantante mexicana Belinda.

Que Nodal y Cazzu escriban su propia historia de amor no tienen nada de malo ni raro, los dos son personas solteras que se gustan y creen tener cosas en común para construir una vida juntos, pero que el cantante use las mismas tácticas con la argentina que ya gastó con su exnovia sí es mal visto por sus seguidores, quienes estaban dichosos con que el norteño tuviera en su corazón a Belinda, una de las cantantes y actrices más queridas y bellas de México.

Además, el romanticismo que mostraban Noidal y Belinda cuando fueron entrenadores de la versión mexicana de La Voz hizo que muchos se enamoraran de esta pareja, que terminó en unos términos poco amigables, pues fueron muchos los escándalos de infidelidad y demás que se pudieron leer en las revistas de chismes del país azteca, además que Nodal también hizo varias locuras por despecho, que terminaron en una nueva relación con la argentina.

Aún así Nodal y Cazzu están muy enamorados y el mexicano se lo demuestra cada vez que puede, como sucedió en uno de los últimos shows que dio el norteño, donde interpretó la canción Eso y más de Joan Sebastián, cuya letra expresa todo lo que una persona está dispuesta a hacer por aquel amor que tiene a su lado o quiere tener para toda la vida.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida”, dijo el cantante antes de iniciar su interpretación, sin antes añadir la frase que desató todo el revuelo en las redes sociales, que ya le está dando la vuelta al mundo principalmente en Twitter.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, alardeó el norteño, desatando la histeria de los asistentes, quienes no vieron con muy buenos ojos tal demostración de amor y por ende una pulla muy directa a Belinda, quien ha intentado rehacer su vida de la mejor manera que sabe hacer: con mucho estilo y un sentido de la moda tan exquisito que la ha catapultado como una de las mujeres mejor vestidas de Latinoamérica.

Una de las críticas más acérrimas que le hacen al mexicano es que siga mencionando a su exnovia públicamente cuando su actual pareja está en sus shows o se entera de manera inmediata de lo que hace, sin importar que sea con buena intención, pues el solo hecho de expresar con palabras el nombre y lo que hizo con su expareja denota cierta dependencia que aún existen en el cantante mexicano.

Por otro lado Belinda ya pasó la página hace bastantes meses e incluso volvió a reactivar su carrera como actriz, estelarizando una serie de Netflix llamada Bienvenidos al Edén, donde le da vida a África, una influencer que buscando su yo interior termina reclutada por una secta que busca crear una comunidad autosostenible de jóvenes que repoblarán la tierra cuando el planeta deje de producir los recursos para subsistir.