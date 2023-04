Belinda rompió el silencio sobre el anuncio del embarazo de Cazzu y Christian Nodal, esto dijo

El mexicano Christian Nodal y la española Belinda tuvieron un romance muy corto, pero también mediático. Y, aunque se les veía muy enamorados, por motivos desconocidos (aunque especulados), terminaron su relación.

Posterior a la tusa que le quedó al mexicano, regresó con su anterior novia, la también cantante argentina, Cazzu. La pareja sorprendió a sus fanáticos y seguidores en todo el mundo en los últimos meses con la noticia de un embarazo.

En la más reciente semana, la argentina se dejó ver naturalmente en medio de un concierto con una ropa ajustada a su cuerpo, en donde develó el avanzado estado de embarazo que tiene. Por lo cual los asistentes al concierto la ovacionaron y también se vieron varias lágrimas que no pudieron ser contenidas.

Luego de confirmarse el embarazo de la artista, que, dicho sea de paso, rápidamente empezó a influenciar la imagen y el comportamiento del norteño

Pues bien, contrario a lo que podría haberse llegado a pensar, sobre que, tal vez, no lo tomaría con agrado, la cantante de 33 años, luego de su presentación en la Feria de Texcoco, México, manifestó: “Ay, un bebé es siempre una gran bendición”. Pero la artista le pidió a los medios que ya dejaran atrás lo que había pasado y miraran el ahora.

“Les pido de favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia, yo creo que no tengo por qué hablar de nadie”, indicó Belinda.

Y fue enfática en lo que ella desea a su expareja, aunque sin mencionarlo: “Deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”.

La también actriz, fue cuestionada a inicios de este 2023 sobre la pareja de su ex, pero su respuesta fue de todo menos polémica. De un modo amable, Belinda afirmó que ella es una artista increíble, reconociendo que tiene una amplia carrera por delante, la cual será más grande que la de ella: “Cazzu me encanta, es una superartista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”.

Por su parte, a la argentina también le preguntaron por las comparaciones que hacen sobre ambas, mientras ella estaba en suelo mexicano, ante lo que ella afirmó: “No sé quién me compara. Me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella, o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad. La verdad que hay cosas que yo no puedo evitar, que la gente, bueno, se divierta con cosas que tal vez para otros no son tan divertidas”.

Inclusive, la rapera mencionó que cree que la gente se divierte comparándolas a ambas, pero eso la tiene sin cuidado. Además, indicó que Belinda es una artista que respeta, pues de paso manifestó que creció con su música.

Así las cosas, vale decir que pese a las críticas que Nodal ha recibido por el aspecto de su novia, él ha seguido defendiendo a Cazzu a capa y espada y se dice que todo llegó a un punto tan álgido que el mexicano prefirió hacer una pausa en su carrera para evitar críticas indeseables, enfocándose en temas personas como su relación amorosa, su vida familiar y otros negocios alternos a la música que le facturan varios miles de dólares.