Belinda rompe el silencio y habla por primera vez de Cazzu, la pareja de su exnovio Christian Nodal

En una entrevista, la artista Belinda se refirió a Cazzu, la actual pareja de su exnovio, Christian Nodal.

La relación sentimental entre la cantante española-mexicana Belinda con Christian Nodal durante 2020 a 2022 fue de las más mediáticas en la industria musical latina. Su ruptura causó un revuelo en los fanáticos, entre los cuales algunos no aceptan que sus cantantes han salido con otras personas.

Belinda y Christian Nodal - Foto: Instagram @belindaynodal

Una de estas nuevas personas ha sido la también cantante Cazzu, quien se le ha visto en varios eventos como la actual novia de Nodal. La prensa no ha perdido la oportunidad y le ha preguntado más de una ocasión a ella su opinión sobre Belinda. Recientemente, la intérprete argentina estuvo en el programa !Sientes quien pueda!, en el cual se refirió sobre la expareja de Nodal.

Esta entrevista se dio a inicios de marzo, mientras Cazzu estuvo en México para grabar una colaboración. Cuando le preguntaron sobre Belinda, afirmó: “No sé quién me compara. Me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella, o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad. La verdad que hay cosas que yo no puedo evitar, que la gente, bueno, se divierta con cosas que tal vez para otros no son tan divertidas”.

Justamente, la rapera argentina fue cuestionada debido a que el motivo de su viaje era la grabación de un tema con el grupo Los Ángeles Azules, el cual en el pasado ya había compuesto una canción con la artista mexicana. Por más críticas que esto haya generado, a Cazzu no le afectó. Inclusive, mencionó que cree que la gente se divierte comparándolas a ambas, pero eso la tiene sin cuidado. Además, indicó que Belinda es una artista que respeta, aparte de haber crecido con su música.

Artista mexicano y rapera argentina. - Foto: Redes sociales / Twitter

Finalmente, el último punto de la entrevista que le realizaron en el aeropuerto fue sobre su actual relación con Nodal. La cantante de Argentina manifestó: “Él es muy lindo, sobre todo como persona, es una persona que te hace sentir muy apoyada, escuchada, la verdad que la parte más importante que él tiene es humana. Sí, de hecho, anda con mi mamá por ahí, su mamá es hermosa, la quiero muchísimo, ella y toda la familia de Christian es muy amable conmigo, muy amorosa y, nada, siempre me ilusiona verlos, cada vez que vengo acá tratamos de vernos”.

Estas declaraciones llegaron, poco más de un mes después a Belinda, quien habló por primera vez de la relación de ambos. A través del programa Hoy de México, los presentadores le preguntaron sobre su opinión acerca de Cazzu y de la relación que tiene actualmente con su expareja.

Christian Nodal recibe el Premio Lo Nuestro al mejor artista regional mexicano el 24 de febrero de 2022 en Miami. La policía boliviana detuvo a cuatro personas sospechosas de estafa tras la cancelación de un concierto de Nodal que debió realizarse el domingo 19 de junio de 2022 en La Paz. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) - Foto: AP

Sin embargo, su respuesta fue de todo menos polémica. De un modo amable, Belinda afirmó que ella es una artista increíble, reconociendo que tiene una amplia carrera por delante, la cual será más grande que la de ella. “Cazzu me encanta, es una superartista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”, afirmó la artista mexicana-española.

Cabe recordar que a inicios de marzo, se desató un rumor en el cual se creía que la argentina estaría esperando un bebé con Nodal, con quien ya lleva más de siete meses saliendo. Luego de los Premios Lo Nuestro, el rumor empezó a viralizarse, debido a que los asistentes indicaron que percibieron a Cazzu con una elevación en su vientre.

Además, en las fotografías de la pareja en la alfombra roja, Nodal apoyó su mano en la zona abdominal de la argentina.

Sin embargo, en el programa Viva Lavi, la entrevistaron en el aeropuerto. Su respuesta fue contundente, ella negó que estaba embarazada y afirmó que quizás subió un poco de peso; pero nada más.