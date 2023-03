Video: “Me lastimó”, Belinda es agredida en pleno concierto por fanático descontrolado

La euforia que se siente en un concierto en vivo es inigualable y hace que todos los fanáticos canten con todas sus fuerzas y bailen hasta su último aliento todas las canciones de sus artistas favoritos. Sin embargo, a veces las cosas van más allá y suceden hechos que ponen en riesgo la salud de los fans y hasta la del cantante, tal como sucedió en el pasado concierto de Belinda en México.

La también actriz está dichosa girando por su país natal con todo su repertorio musical, moviendo masas como si fuera la primera vez que se presentara en concierto. En su último recital, un asistente, muy fan de ella, quebrantó todos los filtros de seguridad y logró colarse hasta el escenario para ir a conocer frente a frente a la mexicana.

Belinda está girando por México y apoya mucho a sus fans. (Photo by Medios y Media/Getty Images). - Foto: Getty Images

El hecho quedó registrado por miles de celulares que estaban grabando una de las canciones de Belinda, quien con sus looks fashionistas y su dulce voz llevaba el show por todo lo alto, hasta que este hombre en aparente estado de alcohol se abalanzó hacia ella. La cantante supo qué iba a suceder y decidió dejar que fluyera yendo al encuentro de su fanático, a quien abrazó sin ningún problema.

Los asistentes a la Feria de las Fresas Irapuato 2023 también siguieron al evento con gritos, pero todo se fue al barranco cuando el sujeto que tenía en sus brazos a la cantante empezó a llorar, a gritar, a implorar por el cariño de la artista y hasta se tiró al piso a abrazar las piernas de la mexicana, quien ya supo que todo podía salirse de control al ver a su equipo de seguridad intentando quitarle al hombre de encima.

Una vez el fanático, que parecía estar borracho, estuvo en pie, continuó aferrado a la cantante, quien también abrazaba de vuelta al hombre para darle más seguridad y así brindarle la confianza y el amor necesario para que la soltara. “Te aseguro que si te relajas no te van a amarrar”, le decía la cantante a su fan mientras los de seguridad forcejeaban con él.

Finalmente, el hombre la soltó y fue llevado hasta la parte inferior del escenario, donde custodiado por alguien que no se ve en el video, se quedó quieto a la espera de una botella de agua que la misma Belinda le mandó diciéndole: “quédate ahí y te tomas eso, y respiras, porque casi te da algo… Eso mira, muy bien, ahí abrazadito”.

Luego la cantante se dirigió a su público retomando las riendas del show afirmando: “Me asustaste… Está pedito, está pedito… No pasa nada…”, todo entre risas de nerviosismo, alivio al ver que la situación terminó y tratando de recordar en qué momento del show iba, pues gracias a este fan perdió toda noción de su concierto, que al final pudo retomar con algunos dolores del forcejeo.

Fan de Belinda se sube al escenario y asegura la cantante que la lastimó. pic.twitter.com/6HqEkLoFph — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 27, 2023

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, escribió horas después la mexicana en sus historias de Instagram, anunciando que en efecto este fanático, exaltado de la emoción y su cariño hacia ella, la había agredido físicamente.

Foto: Instagram @belindapop. - Foto: Foto: Instagram @belindapop.

Lo peor del caso es que hubo cibernautas que tomaron a mal la queja de la cantante, refiriéndose a ella como una “exagerada” al anunciar que sí tenía dolores físicos luego de semejante escena, asunto al que ella decidió dedicarle una nueva historia mostrando el mensaje ofensivo y dejando claro que lo primordial es educarse y saber escribir para no pasar por misógino.

“‘Ojalá la hubiera tumbado’. Ay Señor, qué bonito mensaje da la gente, fomentando la agresión. Primero aprenda a escribir, a entender los signos de puntuación y a usar el raciocinio para no quedar como un payaso misógino. Tómelo de la mejor manera, le va a servir de mucho en su trabajo”, escribió la cantante en su historia.