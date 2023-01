Belinda reapareció con su nuevo novio, ¿de quién se trata?

El mexicano Christian Nodal y la cantante española Belinda dieron mucho de qué hablar tras conocerse la ruptura de un amor intenso que no prosperó.

En su momento, la pareja conformada por los cantantes fue sensación en el mundo de la farándula. Incluso, ya se venía hablando sobre una eventual boda. Sin embargo, el desenlace estuvo lejos de ser civilizado y la relación entre Belinda y Nodal terminó súbitamente.

Luego de la noticia, comenzaron a surgir especulaciones alrededor de la vida de ambos, después de que se supiera que su relación había llegado al final. Sin embargo, el intérprete de ‘Botella tras botella’ volvió a abrir su corazón y confirmó su noviazgo con la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida en el mundo artístico como Cazzu.

Artista mexicano y rapera argentina. - Foto: Redes sociales / Twitter

Por su parte, Belinda también fue vista, según reveló la revista Hola!, junto a un millonario empresario. Se trata de Gonzalo Hevia Baillères, el CEO de Lok, una startup de logística y movilidad y quien es, además, nieto de uno de “los fundadores de las tiendas departamentales Palacio de Hierro en México”, que son muy reconocidas en ese país. Para ese momento, asistió a la inauguración de una de las sedes en donde se le vio muy arreglada.

Belinda - Foto tomada de Instagram @belindapop - Foto: Instagram @belindapop

El hombre tendría cerca de 28 años y los rumores empezaron a circular en la web, luego de que se le viera junto al empresario en dicho evento. Pero la perspicacia de los seguidores los llevó a asegurar que sí estaría enamorada, luego de publicar una imagen de una muñeca de animé con el rostro sonrojado y corazones de fondo. Aunque para ese momento la reconocida cantante no dio declaraciones al respecto.

Pues bien, varios meses después de ese supuesto rumor, volvieron a filtrarse videos e información que confirmarían su relación con el ya mencionado empresario, y esta vez no habría ocultado más su romance, pues se le vio muy contenta compartiendo junto a Gonzalo Hevia.

Del mismo se sabe que fue considerado como el próximo unicornio de México, según la revista ‘Mundo Ejecutivo’, es decir, una nueva “empresa privada con un valor de más de mil millones de dólares”, conforme informa Branch.

A propósito del idilio entre Belinda y Christian Nodal, el presentador de La Red Juan Carlos Giraldo se despachó con un fuerte calificativo contra la cantante, a quien tildó de ser “una buscona”.

“Ella siempre lo ha hecho, es un patrón que es repetitivo”, sentenció Giraldo en su crítica. Adicionalmente, hizo referencia al hecho de que Belinda recibiera el anillo que le dio Nodal para después romper el compromiso.

Juan Carlos Giraldo hizo fuertes críticas a Belinda. - Foto: Collage con fotos de Instagram (@jgiraldoreport/@belindapop)

Mary Méndez se volvió a poner sus antiguas prótesis

En el programa La Red no solo se ven los chismes más candentes de la farándula nacional e internacional contados por sus protagonistas, también se han visto momentos cómicos y épicos que suceden entre sus presentadores Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Frank Solano, quienes tienen una química inigualable en el set y, por eso, se prestan para una infinidad de shows y parodias que ellos mismos disfrutan realizar.

Una de las últimas pilatunas que hicieron y decidieron mostrar en el programa tuvo que ver con las prótesis mamarias que Méndez se retiró hace unos meses, tomando dicha decisión para liberar su cuerpo de todo objeto extraño que tiene, que va acorde con su estilo de vida saludable, en el que el ejercicio y una alimentación radical la hace sentir a la perfección con su cuerpo, sin necesidad de los accesorios estéticos.

Mary, ahora sin los implantes dentro de su cuerpo, decidió llevarlos al programa y mostrarlos a sus compañeros, quienes entre chiste y chiste le hicieron ver a Mary que aún había posibilidad de que ella los luciera sin necesidad de pasar por el quirófano, lo que ella acató muy juiciosa y procedió a instalarlos entre su top y su vestido, haciendo la ilusión de tenerlos nuevamente dentro de ella.

Foto: Instagram @marymendez55 - Foto: Foto: Instagram @marymendez55

“Chicos, no soporté sin las prótesis y me las volví a poner… Gas, me veo gorda, qué horrible, qué asco”, dijo la barranquillera mientras se acomodaba las prótesis dentro de su vestido y se las mostraba de una forma sugerente y cómica a sus compañeros de set, quienes no escatimaron en nada para coger sus celulares y grabar a la presentadora, como lo hizo Vargas, quien le empezó a decir a Mary “Pamela”, haciendo referencia a la modelo Pamela Anderson, famosa por su gran busto.

“Qué asco, ¿yo cómo pude tener esto? Me veo tan ‘mujert’”, declaró la barranquillera muy incómoda y ataviada con las prótesis, que no se le acomodaban en su vestido, pues ella ya tiene toda su ropa a la medida de su busto natural. Además, luego de volver a quitárselas, logró hacer malabares con ellas dejando claro que no va a volver a ponerse nada extraño en su cuerpo.

El que sí quedó antojado fue el presentador y experto en moda Juan Carlos Giraldo, quien no dudó en coger las prótesis de Mary para meterlas entre su camisa y así lucir un busto abultado, que mostró mientras hacía poses como si estuviera presentando con ellas desde que inició el programa de chismes.

Grupo de presentadores de "La Red": Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo, Mary Méndez, Frank Solano y Carlos Vargas. - Foto: Canal Caracol

“Frank Serrano… Juan Del Mar”, le dicen los demás presentadores a Giraldo, quien también posó ante la cámara de Vargas para luego sentarse en su puesto y con su camisa abierta en forma de escote mostrar su apariencia temporal. “Él siempre ha querido ponérselas es en la espalda”, dijo uno de sus compañeros, desatando la risa de todos los presentes.

“Te pareces tanto a Margarita Vidal, querido”, añadió Frank Solano en el video que todos los presentadores de La Red vieron, rememorando sus momentos más cómicos y absurdos de las grabaciones que han tenido alrededor del año 2022. “Menos mal mi mamá no está viendo esto”, dijo Juan Carlos cuando se terminó de presentar el clip de las prótesis.