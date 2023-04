Cazzu presume su embarazo en redes con tierna foto junto a Christian Nodal

A inicios de 2022 se conoció la ruptura sentimental entre los cantantes Christian Nodal y Belinda, después de dos años de polémicas en la que se vieron envueltos, y en la que el dinero y la fama eran causas de peleas constantes, que fue evidente cuando ambos fueron jurados de la versión de TV Azteca del programa La Voz, donde afianzaron su amor.

Después de la noticia, no bastaron sino dos meses para que el cantante y compositor mexicano empezara un amorío con la cantante argentina Cazzu, quien rápidamente empezó a influenciar la imagen y el comportamiento del norteño hasta el punto de tatuarse el rostro.

Esto disgustó enormemente a sus fanáticos, pues empezaron a decir a los cuatro vientos que era mejor Belinda como novia porque ella es uno de los íconos de moda más relevantes de México y toda Latinoamérica.

Artista mexicano y rapera argentina. - Foto: Redes sociales / Twitter

Ahora, meses después de noviazgo entre la pareja de artistas, la revista TVNotas dio a conocer que el mexicano y la argentina se convertirían en papás en los próximos meses y que no caben de la dicha, pues para los dos es una buena opción empezar desde ya a conformar una familia.

Poco después, Cazzu lo reafirmó en sus redes sociales a través de un video, en el que aparece en pleno concierto en el Movistar Arena, en Buenos Aires, Argentina, sorprendiendo a sus fanáticos al mostrar su pequeña barriga.

Nodal y Cazzu no caben de la dicha y, recientemente, publicaron unas tiernas fotografías frente a un espejo, presumiendo su ‘pancita’ de embarazo y lo felices y enamorados que están de ser padres.

En las imágenes se ve a la rapera lucir unos pantalones de mezclilla, una camisa estilo crop top y, sin duda, su avanzado embarazo.

Por su parte, el intérprete de Botella tras botella optó por usar unos pantalones descoloridos y un suéter blanco, mientras toma con sus dos manos el vientre de su pareja.

La pareja de cantantes presumieron su embarazo. - Foto: Tomadas de Instagram @cazzu

¿Christian Nodal le dedicó a Cazzu canción que ya le había dedicado a Belinda?

Que Nodal y Cazzu escriban su propia historia de amor no tienen nada de malo ni raro, los dos son personas solteras que se gustan y creen tener cosas en común para construir una vida juntos, pero que el cantante use las mismas tácticas con la argentina que ya gastó con su exnovia sí es mal visto por sus seguidores, quienes estaban dichosos con que el norteño tuviera en su corazón a Belinda, una de las cantantes y actrices más queridas y bellas de México.

Además, el romanticismo que mostraban Nodal y Belinda hizo que muchos se enamoraran de esta pareja, que terminó en unos términos poco amigables, pues fueron muchos los escándalos de infidelidad y demás que se pudieron leer en las revistas de chismes del país azteca, además que Nodal también hizo varias locuras por despecho, que terminaron en una nueva relación con la argentina.

Christian Nodal le dedicó a Cazzu canción que ya le había dedicado a Belinda. - Foto: Instagram: @belindapop / @cazzu

Aún así Nodal y Cazzu están muy enamorados y el mexicano se lo demuestra cada vez que puede, como sucedió en uno de los últimos shows que dio el norteño, donde interpretó la canción Eso y más de Joan Sebastián, cuya letra expresa todo lo que una persona está dispuesta a hacer por aquel amor que tiene a su lado o quiere tener para toda la vida.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida”, dijo el cantante antes de iniciar su interpretación, sin antes añadir la frase que desató todo el revuelo en las redes sociales, que ya le está dando la vuelta al mundo principalmente en Twitter.

Nodal dedica canción a Cazzu, misma que dedicó antes a Belinda y dice estar arrepentido de cantársela a su ex prometida pic.twitter.com/rSudfNLQfJ — Lo + viral (@VideosVirales69) September 19, 2022

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, alardeó el norteño, desatando la histeria de los asistentes, quienes no vieron con muy buenos ojos tal demostración de amor y por ende una pulla muy directa a Belinda, quien ha intentado rehacer su vida de la mejor manera que sabe hacer: con mucho estilo y un sentido de la moda tan exquisito que la ha catapultado como una de las mujeres mejor vestidas de Latinoamérica.