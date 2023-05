Estos son los beneficios antioxidantes, cardiovasculares y anticancerígenos del café

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y forma parte de la dieta diaria de millones de personas, en muchas oportunidades desconociendo las bondades saludables que este alimento le aporta al organismo.

Este producto se obtiene de los granos molidos y tostados de la planta que lleva su mismo nombre y se caracteriza por ser fuente de antioxidantes y otros nutrientes estimulantes como la cafeína. Investigaciones científicas han concluido que este alimento ayuda a prevenir el cansancio y otras afecciones como la depresión, mejorando el humor y la buena disposición, a la vez que favorece la pérdida de peso, indica el portal de bienestar y salud Tua Saúde.

Análisis de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard han determinado que para la mayoría de las personas que beben café con moderación, este puede ser parte de un estilo de vida saludable. Lo importante es no excederse en su ingesta, pues esto también puede ocasionar algunos inconvenientes de salud.

El café puede ser beneficioso para la salud, pero debe consumirse con moderación. - Foto: Getty Images

Los expertos aseguran que una dieta saludable puede incluir entre tres y cinco tazas de café (de 8 onzas cada una) por día, lo que equivale a un consumo diario de hasta 400 miligramos de cafeína. Pero este criterio se aplica únicamente al café negro sin nada agregado, y no a bebidas como los capuchinos y lattes, entre otros, que suelen contener cantidades importantes de calorías, azúcar y grasa.

Aliado del corazón

Un análisis realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y publicado en la revista New England Journal of Medicine, en el que se analizó a más de 400.000 personas, durante un período de 14 años, concluyó que quienes consumían café a diario reducían su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y otras afecciones como ictus, diabetes, infecciones y lesiones.

“De ahí que la creencia popular que achacaba a esta bebida un aumento del riesgo cardíaco debido al efecto estimulante de la cafeína parezca no tener razón de ser. Por eso, los especialistas en salud cardiovascular no desaconsejan su consumo ni siquiera en pacientes hipertensos”, precisa la Fundación Española del Corazón.

Por su parte, un estudio publicado en la revista American Heart Association indica que el consumo de hasta cuatro tazas de café al día tiene un efecto cardioprotector y esto es gracias a los antioxidantes.

Lo ideal es consumir el café negro sin agregar cremas, azúcar u otro tipo de sustancias. - Foto: Getty

Contra el cáncer

En lo que tiene que ver con el cáncer, Tua Saúde asegura que esta bebida contiene cafeína, ácido clorogénico, ácido cafeico y kahweol, antioxidantes que protegen a las células contra los daños producidos por los radicales libres, impidiendo el desarrollo de algunos tipos de cáncer.

Asimismo, es un alimento que contribuye a disminuir los niveles de estrógeno en el organismo, una hormona relacionada con el cáncer de mama, hígado, colon y endometrio. Sin embargo, se requiere mayor investigación que permita resultados concluyentes en torno a estos beneficios.

Más bondades del café

Las investigaciones han demostrado que el café evita el deterioro cognitivo que se genera por el estrés y la edad. Según un estudio publicado en la revista médica Journal of Alzheimer Disease, esta bebida tiene la posibilidad de retrasar la aparición de enfermedades como el alzhéimer.

El café es rico en propiedades antioxidantes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La investigación se llevó a cabo en las universidades de Florida y de Miami, en Estados Unidos, y una de las principales conclusiones fue que el consumo regular de dos tazas diarias de este alimento evitaba la aparición de demencias o retrasaba su inicio en personas con edad superior a los 65 años.

Un beneficio más es que reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2. En una investigación publicada en la revista Nutrition Reviews se determinó que el riesgo de presentar esta enfermedad se reduce en un 6 % por cada taza de café que se consume por día.

“El café está repleto de fitoquímicos que pueden actuar como antioxidantes, compuestos antiinflamatorios y amplificadores de la sensibilidad a la insulina, entre otras cosas”, dice Jill Weisenberger, nutricionista y dietista certificada y autora de The Overworked Person’s Guide to Better Nutrition, citada por AARP, fundación estadounidense que atiende a personas mayores de 50 años.