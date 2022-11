Los alimentos ultraprocesados no son recomendables para la primera hora del día.

Estos son los cinco alimentos que no se deben consumir en el desayuno para tener una vida más sana

La primera comida del día es muy importante para el buen funcionamiento del organismo, por ello se escucha decir que hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo.

Sin embargo, un buen desayuno no solo es una fuente de nutrientes para el organismo cuando se comienza el día, sino que también es un factor importante para evitar, por ejemplo, afecciones como el colon irritable u otro tipo de patologías.

La relevancia de esta comida ha sido sustentada a lo largo de los años en diversos estudios científicos. Uno de ellos fue publicado recientemente por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), quien argumenta los cinco alimentos que no se deben consumir en el desayuno para tener una vida más sana.

Alimentos ultraprocesados: El primer alimento del día no debe incluir harinas refinadas ni azúcares. Estos productos se caracterizan por su alto contenido de azúcar, sal, grasas trans no saludables y los sabores y colores artificiales. Frente a este tipo de productos se destaca los alimentos como el pan, los refrescos y las carnes procesadas, las cuales representan más del 60 % de las calorías.

Pan blanco: Evite consumir panes con jarabes, harinas refinadas y endulcorantes a primera hora del día y en su defecto consuma pan integral o el pan de centeno artesanal que te ayudarán a tu digestión.

Batidos: Pese a que es una opción por particular, no es recomendable, pues en su mayoría contienen mucho azúcar y poco fibra natural de las frutas debido a que este se pierde al momento de licuarse. Por ende, los que optan por este producto solo están consumiendo azúcar y agua.

Salsas y mermeladas: Este es otro producto derivado de los ultraprocesados que solo contienen azúcar y grasas que no aportan ningún otro beneficio, sino endulzar las comidas sintiendo una experiencia de llenura.

Fritos: Definitivamente, los productos procesados en aceites vegetales no son recomendables para ingerir en la primera comida del día debido a que esos aceites contienen en su mayoría grasas trans, lo que produce un mayor riesgo de enfermedades del corazón, diabetes y obesidad.

Estas son 10 razones por las cuales es recomendable desayunar

1. Ayuda a bajar de peso: está demostrado que las personas que desayunan tienen un menor Índice de Masa Corporal (IMC), una medida para saber el peso adecuado para la estatura que se tiene.

2. Acelera el Metabolismo: cuando se desayuna, el metabolismo da una señal al organismo para que no acumule grasa y, en cambio, gaste los excesos de grasa corporal.

3. Mejora el rendimiento intelectual: consumir un desayuno balanceado suministra los nutrientes y la energía necesaria para llevar a cabo los procesos metabólicos y neuronales que facilitan una mejor atención y concentración.

4. Mantiene o incrementa la masa muscular: cuando la persona se salta esta comida, el organismo satisface las necesidades energéticas con el autoconsumo de la masa muscular.

5. Ayuda a consumir menos calorías el resto del día: al quedar muy satisfecho en la mañana, el individuo tiene menos hambre y menos riesgo de consumir alimentos altos en calorías y de bajo aporte nutricional.

6. Mejora el rendimiento físico: cuando se desayuna se tiene la energía necesaria para todas las actividades de la mañana.

7. Mejora la salud de los dientes: la falta de desayuno se asocia con la aparición de caries dental.

8. Previene la hipoglicemia: al desayunar se mantienen estables los niveles de azúcar en la sangre y con esto se evita una baja en los mismos. Cuando no se hace se podrían producir síntomas tales como mareos, debilidad o desmayos, entre otros.

9. Reduce la ansiedad de comer en las noches: cuando no hay desayuno o no se hace en la forma adecuada, se dispara la ansiedad por comer harinas y dulces en las noches, ya que el organismo siente que los nutrientes suministrados no fueron suficientes.

10. Reduce el riesgo de desarrollar síndrome metabólico: este síndrome se da cuanto se juntan tres o más de los siguientes factores: sobrepeso, colesterol alto, triglicéridos altos, exceso de grasa a nivel abdominal, glicemia o niveles de azúcar en sangre altos.