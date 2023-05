Estos son los efectos de consumir frecuentemente maracuyá

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan que el consumo de verduras y frutas es saludable para el cuerpo porque reduce el riesgo de posibles enfermedades cardíacas o, quizá, el desarrollo de algún cáncer.

Sin embargo, asegura que cuando se consumen al natural, es decir, sin ningún proceso de cocción, algunas pueden tener la presencia de bacterias como la Listeria, la Salmonella y el E. Coli: “Los CDC estiman que los microbios en las frutas y verduras frescas causan un gran porcentaje de las enfermedades transmitidas por los alimentos en los Estados Unidos”, agregan.

El Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición (Info Alimentos) menciona que la ingesta de frutas es significativa para la salud, incluso que muchas de ellas tienen altos índices de agua, importantes para el organismo.

Entre tanto, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) sugiere consumir por lo menos entre 2 a 3 porciones de frutas al día. Línea seguida Info Alimentos aconseja incluir en una dieta frutas de todos los colores, puesto que así se recibirán muchos más beneficios.

La granada aporta propiedades favorables para aliviar la diarrea. - Foto: Getty Images

Por ejemplo, las frutas de color morado y azul -cebolla, remolacha, repollo, rábanos, uvas, cerezas- están compuestas de antocianinas consideradas flavonoides. Además, tienen un efecto antioxidante que se relaciona con propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, reduciendo así el estrés oxidativo.

Por otro lado, se encuentran los alimentos de color verde, que generalmente son las verduras que están compuestas de carotenoides y luteínas que combaten -según puntualiza- el proceso degenerativo.

La vitamina C es clave para la producción de colágeno y para ayudar a fortalecer las articulaciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A la lista se suman los alimentos de color naranja que también tienen carotenoides que guardan un vínculo con la vitamina A que de acuerdo con MedlinePlus participan con la formación de algunos tejidos como los óseos, entre otros, incluso colaboran con la salud ocular.

“Se conoce también como retinol, ya que produce los pigmentos en la retina del ojo”, añade la enciclopedia médica en uno de sus informes refiriéndose a la vitamina A.

En el caso de los alimentos de color rojo se destacan por el licopeno, que también se distingue por ser un antioxidante.

“El licopeno es un tipo de pigmento orgánico llamado carotenoide. Está relacionado con el betacaroteno y da a algunas verduras y frutas (por ejemplo, tomates) un color rojo”, explica MedlinePlus.

Té de maracuyá - Foto: Getty Images/iStockphoto

Beneficios y efectos del maracuyá

Por esto, el maracuyá es una fruta que -según Tua Saúde, en un artículo revisado por la nutricionista Zanin, tiene propiedades que actúan y disminuyen los niveles de estrés y ansiedad, sin mencionar que puede ser ideal para combatir el insomnio gracias a su efecto sedante.

También específica que es un alimento compuesto de vitaminas A, C, potasio, magnesio, entre otros, ayudando estimular el páncreas para que produzca insulina, por lo que reduce el riesgo de diabetes, lo que no quiere decir que elimine la posibilidad de su desarrollo, porque de acuerdo con la Clínica Mayo, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir mientras que el tipo 2 se puede con cambios en el estilo de vida.

Asimismo, tras incluir la maracuyá a una dieta balanceada puede aumentar la saciedad, por lo que es conveniente para la pérdida de peso.

Aunque no hace milagros, si puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque procura el bienestar de las arterias, mismas que según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) son vasos sanguíneos “que lleva la sangre del corazón a los tejidos y los órganos del cuerpo”, indica.

Sin embargo, no todo el mundo la puede consumir. Mundo Deportivo señala que la ingesta de maracuyá puede ocasionar reacciones alérgicas. Incluso quienes presentan hipotensión sugiere que no la consuman porque tiene la capacidad de bajar aún más los índices de presión arterial.

Y por último, sin ser menos importante, hay quienes presentan reflujo tras su ingesta.