Estos son los primeros síntomas de Alzheimer, más allá de la pérdida de memoria

“Cada una de las demencias provoca alteraciones específicas del cerebro: memoria, lenguaje, orientación, alteración viso-espacial, funciones ejecutivas. No en todas las enfermedades neurodegenerativas se falla en todos estos dominios. Así podemos diferenciar el Alzheimer de otras neurodegenerativas”, advierte este experto.

Síntomas más precoces del Alzheimer

Aunque el experto en salud asegura que los síntomas del Alzheimer pueden ser variables, sí remarca que es muy frecuente la pérdida de la memoria. Incluso destaca que es habitual que los propios familiares sean quienes se den cuenta de la situación, porque el paciente no es consciente. “Cualquiera de estos cambios en personas de 60-70 años nos debe hacer saltar la alarma porque puede ser el inicio de una enfermedad de Alzheimer”, indica el experto.

No obstante, la pérdida de memoria no es el único síntoma precoz al que se le debe prestar atención. De acuerdo con los expertos en salud, un indicio de Alzheimer es la alteración en el lenguaje. Arroyo dice que normalmente “el paciente tiene dificultad para encontrar palabras. También les cuesta planificar y resolver problemas que antes no les costaba. También son frecuentes los cambios de hábitos o el abandono de la socialización. Con el paso del tiempo, también se ven pérdidas de iniciativa. Todos estos hechos son lentamente progresivos y se denomina ‘demencia’ cuando empieza a limitar las tareas de la vida cotidiana”.