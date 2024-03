Estudio revela todos los beneficios que genera para el cerebro el tener un perro

Así lo confirma un reciente estudio publicado en la revista científica Plos One y titulado “Psychophysiological and emotional effects of human–Dog interactions by activity type: An electroencephalogram study”, con el que los investigadores buscaron descubrir cómo se veía afectado el estado de ánimo por actividades específicas, en lugar de solo la interacción general con un perro, tanto midiendo objetivamente la actividad cerebral como preguntando a los participantes sobre sus emociones subjetivas.