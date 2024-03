Expertos revelan cuál es la actividad diaria que ayuda a llegar mejor a la vejez

La importancia de caminar

De acuerdo con el estudio titulado “Self-rated walking pace and all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality: individual participant pooled analysis of 50 225 walkers from 11 population British cohorts”, caminar beneficia la salud. Una de las principales conclusiones del análisis indica que aumentar el ritmo de caminata podría reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas y también por enfermedades cardiovasculares.