Frutas que fortalecen el sistema inmune

El sistema inmunitario es una compleja red compuesta por células, tejidos y órganos que combaten infecciones y enfermedades que quieren atacar al cuerpo, según explica el portal especializado en medicina y salud MedlinePlus.

Adicional, el sistema inmunitario defiende al cuerpo contra sustancias que considera dañinas o extrañas y estas sustancias se llaman antígenos, que pueden ser gérmenes como bacterias y virus; o sustancias químicas o toxinas. También pueden ser células dañadas por el cáncer o quemaduras solares.

Por ello, los expertos en salud resaltan la importancia tener una dieta balancea entre el consumo de vitaminas, frutas y verduras. Toda vez de esta forma se logra que el sistema inmune funcione de forma adecuada, ya que necesita los nutrientes que se obtienen con una alimentación equilibrada.

“Al alimentarnos de manera balanceada, el sistema inmunológico estará fortalecido y será capaz tanto de defendernos de virus y bacterias y posiblemente también de disminuir la intensidad de las enfermedades infecciosas que se presenten. Por esto, las personas obesas, que tienen una mala alimentación, son parte del grupo de riesgo del Covid-19 y de otras patologías”, explica la Dra. Eliana Reyes, nutrióloga del Programa de Obesidad y Diabetes de Clínica Universidad de los Andes.

En ese sentido, la experta recomienda implementar la dieta conocida como mediterránea, la cual consiste en consumir las cantidades adecuadas de frutas y verduras, lácteos, cereales integrales, grasas de buena calidad como el del aceite de oliva y la palta, y grasas omega-3 de los pescados

Estos alimentos, ricos en vitaminas, son esenciales para que el sistema inmunológico funcione de forma correcta, es decir, que la falta de alguno de estos nutrientes puede provocar una alteración en el sistema.

“Las más conocidas por su rol en las defensas son la A y C. Esta última es la que más se consume para evitar enfermedades respiratorias, sin embargo, esto no ha sido comprobado médicamente. Por esto, no es necesario ingerirla como suplementos”, agrega la profesional, citada por la Clínica Universidad de los Andes

Tampoco deben faltar el hierro, zinc y selenio, minerales que también ayudan a un adecuado funcionamiento del sistema inmune.

Así las cosas, los alimentos recomendados para fortalecer las defensas y el sistema inmune son:

Cítricos: kiwis, naranjas, clementinas, limones, por su alto contenido en vitamina C.

Berries ( arándanos, frutillas, frambuesas, maqui), por tener antioxidantes.

Verduras : cebolla, ajo, repollo, kale, espinacas, coliflor y brócoli, porque contienen antioxidantes y anticancerígenos. Asimismo, zanahoria y zapallo, las que aportan vitamina A (carotenos).

Salmón y pescados grasos que contienen ácidos grasos Omega 3 y vitamina E.

Carnes: las que aportan proteínas de buena calidad, esenciales para la producción de anticuerpos. También hierro, zinc y vitamina B12 . Se aconseja preferir las carnes blancas y dejar las rojas para máximo dos veces a la semana.

Legumbres por su alto contenido de proteínas, minerales y fibra.

Lácteos, que contienen proteínas y vitamina D.

Huevo: tiene doble beneficio, ya que en la yema se encuentra la vitamina D y las claras son fuente de proteínas de la mejor calidad.

Se recomienda evitar alimentos procesados (azúcar, carnes procesadas, harinas blancas, grasas saturadas) porque, al consumirlos, se dejan de lado los que son saludables y que sí aportan al sistema inmune. Además, producen inflamación en el organismo, lo que perjudica la respuesta inmunitaria.

No hay que olvidar también que es indispensable, hacer actividad física, dormir bien y evitar el consumo de alcohol y tabaco.