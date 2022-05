Glucosa alta: la dieta que ayuda a combatir la diabetes

Si no se realiza un tratamiento oportuno para esta enfermedad se pueden sufrir mayores complicaciones de salud.

Los alimentos que se consumen se convierten en azúcar, también conocida como glucosa, la cual es liberada en la sangre. El páncreas se encarga de producir insulina para permitir el transporte de azúcar entre las células del cuerpo y poder utilizarlas como energía.

En el caso de las personas que tienen diabetes, “su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente o las células dejan de responder a esta, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, detallan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Al momento de recibir un diagnóstico de diabetes, es importante seguir las recomendaciones del médico, especialmente las relacionadas con la dieta. “Aprovechar su plan de alimentación saludable es la mejor manera de mantener el nivel de glucosa en la sangre bajo control y prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes”, indica Mayo Clinic entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Mayo Clinic explica cómo preparar una dieta para combatir la diabetes. Cabe resaltar que esta es solo una guía y lo recomendable es consultar a un médico y nutricionista para crear una según las necesidades nutricionales de cada persona.

Una dieta para combatir la diabetes debe tener tres comidas al día en horarios específicos. Este elemento es fundamental porque contribuye a utilizar la insulina correctamente, ya sea la que produce el cuerpo o la que se recibe por medicación. Lo ideal es consumir carbohidratos saludables. Estos son: frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres, productos lácteos bajos en grasa etc. Los alimentos ricos en fibra contribuye a la forma en la que el cuerpo digiere los alimentos y ayuda a regular los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. Estos son: vegetales, frutas, nueces, legumbres, cereales integrales. El pescado es un alimento saludable para el cuerpo humano. Lo recomendable es consumirlo mínimo dos veces a la semana. Tiene efectos positivos para la salud cardíaca, ayudando a la prevención de enfermedades del corazón. Lo ideal es no consumirlo frito ni aquellos que tienen niveles altos de mercurio (caballa gigante). Las grasas buenas son aquellos alimentos que tienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Son buenas porque ayudan a disminuir el colesterol elevado. Pueden elegirse entre: aguacate, nueces, aceites de canola oliva y cacahuate.

Alimentos que se deben evitar

Grasas saturadas: mantequilla, carne de res, perros calientes, salchichas, tocinos.

Grasas trans: productos horneados, mantequilla y margarina en barra.

Colesterol: yemas de huevo, hígado, productos lácteos.

Sodio: lo recomendable es consumir menos de 2.300 mg de sodio al día.

Otros problemas de salud, a causa de la diabetes

Es importante iniciar un tratamiento oportuno para combatir la diabetes. Asimismo, se deben realizar cambios en el estilo de vida que contribuyan a este propósito. Con el tiempo, esta enfermedad puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La Organización Mundial de la Salud señala otros problemas de salud que puede causar esta enfermedad: