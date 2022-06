Hierbabuena: sus beneficios para fortalecer los pulmones, así se puede preparar

Los efectos secundarios de la hierbabuena no son muy comunes.

Los pulmones son el centro del sistema respiratorio y tienen dos funciones principales, una es obtener el oxígeno del aire que va hacia el cuerpo y otra es eliminar el dióxido de carbono, de acuerdo con MedlinePlus, web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son el órgano más vulnerable a la infección y a las lesiones del ambiente externo, debido a la exposición constante a partículas, productos químicos y organismos infecciosos en el aire.

Adicional, las enfermedades respiratorias constituyen cinco de las 30 causas más comunes de muerte. Por tal razón, es importante proteger los pulmones con una buena nutrición, también hacerles una limpieza para eliminar las toxinas.

Por ello, cuidarlos es de vital importancia y el portal Mejor con Salud reveló que la hierbabuena es ideal para el cuidado de los pulmones, ya que “su aceite esencial contienen mentol, es ideal para la salud pulmonar y esta sustancia relaja los músculos lisos de las vías respiratorias”.

Por tal razón, para obtener los beneficios de la planta se necesitan 10 hojas frescas de hierbabuena y un litro de agua. En seguida, se debe hervir el agua y cuando esté en su punto de ebullición se agregan las hojas. Después, se deja reposar la bebida por diez minutos y finalmente se debe colar y se consume.

Asimismo, un artículo publicado por la Universidad Autónoma de Guerrero reveló que la hierbabuena es analgésica y antiinflamatoria.

De igual forma, un artículo publicado por la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), explicó que esta planta es utilizada para eliminar los gases intestinales que por lo general son provocados por comer en exceso.

Además, una investigación del Department of Internal Medicine, Taichung Veterans General Hospital, Taiwan, aseguró que la hierbabuena mejora el tránsito intestinal, lo cual es ideal para las personas que sufren de estreñimiento.

Adicional, la hierbabuena también es empleada en la cocina, ya que es una planta aromática y brinda diferentes sabores a los platos.

No obstante, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la dosis apropiada de menta verde depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la menta verde. Recuerde que los productos naturales no siempre son necesariamente naturales, y las dosificaciones pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes en los rótulos de los productos, y consulte con su farmacéutico, médico o proveedor de salud antes de usarla”, explica Medline Plus en su página web.

Por su parte, es vital dedicar tiempo para limpiar los pulmones y la primera recomendación es practicar la terapia de vapor, que consiste en inhalar vapor de agua, que ayuda a abrir las vías respiratorias y a que los pulmones drenen la mucosidad.

Un segundo truco que se puede practicar para limpiar los pulmones es toser controladamente, y para hacerlo, lo primero que se debe hacer es sentarse en una silla con los hombros relajados, manteniendo los pies completamente apoyados sobre el piso. Luego, se deben cruzar los brazos sobre el estómago, inhalar lentamente por la nariz y exhalar mientras se inclina el cuerpo hacia adelante, presionando los brazos contra el estómago. En ese punto, se debe toser dos o tres veces al exhalar, manteniendo la boca ligeramente abierta, y luego inhalar lentamente por la nariz.

Para finalizar, los expertos también recomiendan hacer ejercicio, rutina corporal que no solo ayuda a mejorar la salud física y mental de las personas, sino que también obliga a los músculos a trabajar más, lo que aumenta la frecuencia respiratoria del cuerpo, y con ello hay un mayor suministro de oxígeno a los músculos.