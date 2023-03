Hígado graso: el superalimento que ayuda a combatirlo y a reducir el exceso de grasa

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Este se encarga de sintetizar proteínas y limpiar la sangre de virus y bacterias. Debido a las funciones que debe realizar, es indispensable que se encuentre en óptimo funcionamiento a fin de evitar toda clase de enfermedades, las cuales pueden originarse si este se encuentra lleno de desechos.

Periódicamente es necesario desintoxicar el cuerpo. Para ello, el portal unCOMO dio a conocer un tratamiento natural excelente para limpiar el hígado con aceite de oliva y limón.

El hígado graso se puede presentar por la ingesta de una alimentación inadecuada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuál es la importancia de limpiar el hígado?

El hígado es uno de los órganos más afectados a causa del estilo de vida poco saludable que llevan a cabo varias personas. La función principal de este órgano consiste en purificar y limpiar el cuerpo de todas aquellas toxinas introducidas mediante la ingesta de alimentos o la respiración. De igual forma, el consumo de medicamentos puede ser perjudicial y el hígado puede desarrollar hepatitis.

Es de recordar que el hígado se encarga principalmente de:

Combatir las infecciones y reforzar el sistema inmunológico.

Crear y distribuir bilis para fomentar una buena digestión.

Producir proteínas y enzimas vitales para la salud.

Regular las hormonas.

Limpiar la sangre de desechos.

Almacenar y absorber nutrientes como la vitamina D y E.

Cuando el hígado comienza a presentar daños, todas estas funciones comienzan a decaer y, por consiguiente, la salud del organismo.

Beneficios del aceite de oliva y limón para el hígado

El aceite de oliva es conocido mundialmente por su capacidad antioxidante, gracias a que se encarga de detener las consecuencias generadas a causa de las toxinas. Además, es un excelente antiinflamatorio, el cual se ha convertido en el aliado número uno para este órgano, cuidándolo y protegiéndolo de una sobresaturación de desechos.

De acuerdo con Agustín Albillos, jefe de la Unidad de Gastroenterología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, “el limón es unas de las mejores frutas existentes para limpiar el hígado de forma natural”. Gracias a sus propiedades antioxidantes y depurativas ayuda a eliminar todas las sustancias tóxicas y grasas acumuladas que pueden impedir su buen funcionamiento.

El aceite de oliva y limón pueden limpiar el hígado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aceite de oliva y limón en ayunas para limpiar el hígado

Este es uno de los remedios caseros para desintoxicar y limpiar el hígado más famosos. Consiste en mezclar los beneficios del aceite de oliva con las maravillas antisépticas y desintoxicantes del limón.

Para mejores resultados, la persona debe consumir esta preparación durante un mes de manera interdiaria, es decir, un día si y un día no., preferiblemente en ayunas. Aunque no es contraproducente, es importante no excederse con la dosis diaria para prevenir algún efecto secundario.

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva (preferiblemente extra virgen)

1 cucharada de zumo de limón

Preparación

Para preparar este remedio debe mezclar ambos ingredientes en una taza y tomarlo en ayunas. Puede esperar aproximadamente 30 minutos antes de comer y repetir de manera interdiaria.

Esto ayudará a surtir un efecto protector gástrico, por lo cual ayudará a mejorar la digestión durante el día y al mismo tiempo limpiará el cuerpo de todas las toxinas.

La toronja es un excelente antioxidante natural que puede depurar el hígado. - Foto: Getty Images/Image Source

Aceite de oliva y toronja para limpiar el hígado

Según informó el portal de salud Healthline, “la toronja o pomelo es una fruta diurética que gracias a su alto contenido en vitamina C y betacaroteno, se convierte en un antioxidante natural, excelente para ayudar a eliminar los desechos”. Además, su consumo regular ayuda a fomentar la producción de enzimas, las cuales desintoxican el hígado y lo fortalecen mejorando su función contra diferentes enfermedades.

Gracias a sus efectos conjuntos con el aceite, la toronja ayuda a desinflamar, desintoxicar y desechar todas las toxinas no solo del hígado, sino del cuerpo en general.

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

½ toronja.

½ limón.

1 diente de ajo pequeño previamente rallado.

Preparación

Mezclar en el vaso de la licuadora, la toronja sin cáscara, el limón sin piel, el ajo y las dos cucharadas de aceite de oliva.

Licuar a base de pulsaciones para formar una pasta y dejarla reposar por una hora.

Después, puede consumir 1 cucharada de la mezcla directamente o bien diluir dicha cucharada en un vaso de agua.

Es recomendable ingerir la mezcla por la mañana y en la noche, en un periodo de 2 a 3 días. Este remedio es bastante fuerte, por lo tanto, no puede consumirse por un plazo muy extenso.

De igual modo, es importante recalcar que ninguno de estos remedios caseros funcionará si la persona no cambia su estilo de vida. Es fundamental optar por una alimentación balanceada, que tenga la menor cantidad de toxinas posibles. Debe evitar el consumo de comida chatarra, grasas saturadas, tabaco y, por supuesto, de drogas tanto prescritas como recreativas.