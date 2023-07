Hipercolesterolemia: el aceite natural que ayuda a bajar los niveles de colesterol

El colesterol es una sustancia cerosa que el mismo organismo se encarga de producir para generar vitamina D, algunas hormonas en particular y sustancias que tienen la capacidad de ayudar en el proceso de la digestión de los alimentos. También se puede obtener a través de la dieta alimenticia que se lleve. Los productos ricos en grasa suministran este elemento.

Cabe mencionar que el colesterol es una de las fuentes de energía del organismo. Esta sustancia cerosa se clasifica en dos tipos; el primero de ellos es el colesterol HDL o “bueno”, el cual es una lipoproteína de muy alta densidad. Y el segundo tipo es el colesterol LDL “malo”, que es una lipoproteína de una muy baja densidad.

Lo que sucede con el colesterol es que cuando sus niveles en la sangre están muy altos (hipercolesterolemia), se puede combinar con otras sustancias para formar un material llamado placa, la cual bloquea o estrecha las arterias e impide un flujo regular de sangre al corazón; esto aumenta el riesgo de ocasionar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

“Con el colesterol alto, es posible que se te formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos. Con el tiempo, estos depósitos crecen y hacen que sea más difícil que fluya suficiente sangre a través de las arterias. A veces, esos depósitos pueden romperse de repente y formar un coágulo que causa un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular”, precisa Mayo Clinic, instituto internacional de investigación clínica.

Además, la entidad agrega que “el colesterol alto puede heredarse, aunque suele ser el resultado de la elección de un estilo de vida poco saludable, por lo que se puede prevenir y tratar. Llevar una dieta saludable, hacer ejercicio con regularidad y, a veces, tomar medicamentos pueden ayudar a reducir el colesterol alto”.

El colesterol alto no suele generar síntomas, por lo que un análisis de sangre de tipo lípido es la única alternativa que existe para evidenciar el estado de esta sustancia en el torrente sanguíneo. Esta se debe realizar en un centro médico especializado.

Ahora bien, como tener los niveles altos de colesterol en la sangre es tan peligroso, muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo buscan remedios para reducir este tipo de lípido. Precisamente, existe un aceite natural que ayuda a cumplir este objetivo.

Se trata del aceite de argán, el cual se obtiene del prensado de las almendras del fruto de argán. “Debido a los ácidos grasos esenciales que contiene es adecuado como coadyuvante en dietas para el tratamiento de la hipercolesterolemia y de enfermedades cardiovasculares y reumáticas. Ayuda a reducir la absorción del colesterol en el intestino gracias a su contenido de espinasterol. Este contiene propiedades antitumorales”, afirma la plataforma digital Cuídate Plus.

Más alimentos que ayudan a bajar el colesterol

El portal especializado Mejor con Salud resalta otros alimentos que ayudan a bajar los niveles altos del colesterol en la sangre. Estos son:

1. Manzana. Las manzanas son de los alimentos de origen vegetal más saludables que existen. Son muy ricas en vitaminas del grupo B, las cuales ayudan a controlar el colesterol en la sangre. Por ende, evitan infartos.

2. Aceite de oliva. “Es el que mayor concentración en ácido oleico presenta, grasa monoinsaturada que tiene un notable efecto en el perfil lipídico. Pero ha de ser virgen y obtenido por primera presión. De acuerdo con un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, su consumo regular se relaciona con menor riesgo cardiovascular”, sentencia el sitio web.