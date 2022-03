¿Hombres altos con mujeres bajitas son más felices? Esto revela nuevo estudio

La altura no lo es todo: se necesita mucho más que atracción física para asegurar el éxito de una pareja.

Generalmente los hombres altos recurren a buscar mujeres con menos estatura, ya que esto puede hacerlos sentir más protectores, fuertes y con cierta seguridad; por su parte, las mujeres bajitas también suelen fijarse en hombres más altos para sentirse protegidas, a salvo y en confianza.

Un estudio realizado por investigadores de Corea del Sur, citado en el portal La Vida Lucida, descubrió que las mujeres bajas se emparejan mejor con los hombres altos. Sin embargo, hay que saber que la altura no lo es todo: se necesita mucho más que atracción física para asegurar el éxito de una pareja.

Las más felices tienen una comunicación abierta, cuentan con mucha paciencia, tienen comprensión y, sobre todo, una total confianza en su pareja. No obstante, esos aspectos se van desarrollando a medida que pasa el tiempo en la relación; aunque la atracción física desempeña un papel muy importante en las etapas iniciales de una relación, donde la primera chispa y esa química instantánea son las que hacen que florezca todo el romance.

Las mujeres bajitas prefieren a los hombres altos porque asocian la altura con la seguridad y la salud. - Foto:

El equipo de investigación descubrió que las mujeres bajas se sienten más felices cuando se las empareja con hombres altos. Aparentemente, cuanto mayor sea la diferencia de tamaño, mejor. Los factores evolutivos probablemente representan un papel fundamental en la decisión de una mujer de elegir una pareja más alta.

El investigador principal Kitae Sohn y sus colegas, que realizaron el estudio de la Universidad de Konkuk, admiten que no es sorprendente que las mujeres bajitas opten por hombres más altos. No obstante, ningún estudio aún ha investigado si esta diferencia de altura contribuye a la felicidad de una mujer.

Para saber con exactitud, los investigadores usaron datos de 7.850 participantes en la población de Indonesia. Después de revisarlos, el equipo concluyó que las mujeres se sentían más felices con los hombres más altos. Cuanto más significativa era la diferencia de altura, más satisfecha se sentía la mujer en la relación. Sin embargo, esta fase de luna de miel finalmente se desvaneció con el paso del tiempo.

Los investigadores encontraron que después de 18 años de matrimonio, la altura de un hombre no afectaba la felicidad de la mujer. El ingenio del esposo tuvo un papel menor en el éxito de la relación.

Por esta razón, el equipo de investigación concluyó que la altura del esposo influyó en la felicidad de la mujer solo al principio. Con el tiempo, sin embargo, esta fuente de alegría se disipó cuando otros factores entraron en juego en la relación.

“Sin embargo, el largo período de disipación indica un poderoso impacto de la altura masculina en la psicología de las mujeres, probablemente preparado por la evolución”, señalan los expertos.

La evolución, sin embargo, todavía sigue desempeñando un papel importante a la hora de elegir esa alma gemela. Las mujeres bajitas prefieren a los hombres altos porque asocian la altura con la seguridad y la salud. Un hombre de gran estatura parecerá más dominante, lo que lo convierte en un compañero atractivo para una mujer. De ahí que las hembras, desde la antigüedad, priorizan mantener a su familia a salvo de los depredadores, por eso naturalmente quieren elegir al macho más fuerte posible.

Hoy en día esto sigue siendo cierto, aunque no por las mismas razones. Ya no están huyendo de leones, osos o tigres, pero aún anhelan seguridad y protección. Podría decirse que existen muchas más amenazas en el entorno construido por el ser humano; sin embargo, no representan un peligro inmediato como los animales salvajes.

Las mujeres bajas pueden elegir hombres más altos, porque creen que la altura se correlaciona con el éxito en el mundo actual. Según un estudio publicado en SSRN, antes llamada Social Science Research Network, confirmó esta teoría.

Los investigadores descubrieron que los reclutadores consideran que los hombres más altos son más dignos de confianza. Como los hombres de mayor estatura tienen un aura de seguridad en sí mismos, puede ayudar a asegurar su éxito.

Cabe resaltar que las mujeres no necesitan a un hombre alto, bajito o de estatura media para ser felices. Todo es cuestión de gustos, personalidades y perspectivas de la vida en cuanto a la felicidad.