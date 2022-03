Así es la rutina de Jennifer López para mantenerse joven después de los 40

Para nadie es un secreto que una de las mujeres a las que no se le notan los signos de la edad es Jennifer López. A sus 52 años, su cuerpo (firme y con curvas) es un templo de veneración para todas sus seguidoras, además, es de lógica que su cuerpo sea uno de los más admirados del mundo. La cantante, actriz, productora y madre nacida en el corazón del Bronx, New York, se mantiene en forma gracias a su disciplina de ejercicios diaria, a la que la estrella le es fiel desde hace décadas.

Por esta razón, la revista Vogue México contactó a uno de sus entrenadores, David Kirsch experto en materia fitness que vive en Nueva York. “Sin importar que estés trabajando con JLo o con cualquier otra persona, hay una antigua frase bíblica que dice ‘mira, escucha y enseña’, y creo que estas son palabras muy poderosas”, comentó Kirsch.

Kirsch afirma que la diferencia entre un buen entrenador y uno que solo busca más seguidores en Instagram (una práctica que él dice ser cada vez más frecuente en su industria), es la capacidad que tienen los coaches de entender de forma intuitiva las necesidades mentales, físicas y espirituales de cada individuo.

En el caso de JLO, el experto considera que es una de las personas con quien más fácil puede trabajar. Kirsch es contundente en decir que no hay dos cuerpos iguales, y que esto implica que siempre hay distintos factores que entran en juego, incluyendo la dieta, el estilo de vida o incluso los niveles de estrés de cada uno.

“Jennifer es muy meticulosa sobre su dieta, sus horas de sueño y en general con casi todo en su vida”, comenta el entrenador. “No se trata de un asunto solamente físico, se trata de transformar cada aspecto de tu vida”, afirma.

Cabe destacar que una rutina con Kirsch involucra ciertos ejercicios específicos, que ya son parte de su marca personal, como “las patadas de sumo (así como las laterales), las sentadillas con manos detrás de la cabeza y las “caminatas de ornitorrinco”.

“Jennifer y yo hacemos muchas ‘caminatas de ornitorrinco’ en una postura abierta. Estas también se conocen como las sentadillas de sumo. Son muy buenas para la parte interna de las piernas y para el trasero”.

La cantante y actriz también utiliza constantemente el peso muerto y el boxeo con una sola pierna, además, Kirsch la incentiva ya que siempre combina sus rutinas con elementos de Pilates en una sola sesión de entrenamiento.

“Mezclamos algo de cardio, pliometría, cuerpo completo, el núcleo y la parte inferior del cuerpo en los entrenamientos; son muy, muy intensos y ella se lo toma muy en serio, lo cual es emocionante para alguien como yo. Le dices, ‘vamos a hacer esto’, y ella dice, ‘¡genial!’ “, indica el entrenador de la reina del Bronx.

“Sus entrenamientos son rápidos. Ella se concentra mucho y tiene mucha energía”. Kirsch, quien además, vive fascinado con la ética de trabajo de López, dice que la estrella simplemente se vuelve más hermosa a medida que envejece.

Otros trucos de LJO

Otra entrenadora personal de JLo reveló a la revista People en qué se basa la alimentación de la estrella latina: “Es todo orgánico y está muy bien pensado, con el equilibrio de proteínas de muy alta calidad y una gran cantidad de alimentos ricos en nutrientes”.

La hidratación también es clave en la dieta de Jennifer Lopez. La intérprete de On The Floor y Merry Me, consume mínimo siete vasos de agua simple al día, dijo su coach de toda la vida Dodd Romero a US Weekly.

Por otro lado, JLo también trata de evitar los productos procesados, para ella es importante que todo esté fresco. Romero afirma que sus fuentes de proteína son las claras de huevo, la pechuga de pollo y la carne de res. Además consume pescado para obtener Omega 3, y en su día no puede faltar un puñado de nueces.