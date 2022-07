Infarto mientras se hace ejercicio: síntomas a los que se debe prestar atención

Los expertos en salud siempre recomiendan la actividad deportiva por los beneficios que esto genera para el organismo, ya sea para bajar de peso, evitar afectaciones como la diabetes o para salir del estrés, pero también hay algunas recomendaciones que se deben seguir para tratar un infarto.

Un estudio realizado en Australia arrojó preocupantes resultados, pues un alto porcentaje de los encuestados respondió que no reconocen los síntomas antes de sufrir un infarto cuando se está practicando una actividad deportiva.

“Los resultados fueron preocupantes: casi la mitad de los mayores de 35 años no confiaban en su capacidad para reconocer los síntomas de un riesgo cardíaco inminente como un ataque cardíaco o una muerte súbita mientras jugaban un partido de fútbol”, indicó el portal La Vanguardia sobre este estudio.

En trabajo publicado en la revista de la RACP The Internal Medicine Journal, los investigadores encuestaron a más de 150 jugadores de fútbol mayores de 35 años, quienes jugaban en torneos competitivos y sociales.

Los expertos también señalan que se deben tener en cuenta factores de riesgo como el colesterol alto, hipertensión (presión arterial alta), tabaquismo, exceso de peso, y antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.

Estos factores son muy usuales en los que practican deporte de forma recreativa, por ejemplo en España “dos de cada tres adultos están excedidos de peso, 4 de cada 10 tienen hipertensión, casi un 30% colesterol elevado, y alrededor de uno de cada 5 fuma”, así lo replica el portal La Vanguerdia.

Especialistas señalan que la muerte súbita en el deporte se produce de manera inesperada durante la práctica deportiva o una hora tras finalizarla, se ocasiona por causa natural, no traumática y tampoco es violenta, particularmente en personas que tienen un aparente buen estado de salud por realizar deporte de manera seguida.

La muerte súbita en el deporte no es un problema que se repita o se haya muchos casos, pero cuando se presenta genera una enorme repercusión en la sociedad. “La mayoría de los casos no tienen repercusión mediática, pero cuando se producen en eventos deportivos, alcanzan un impacto social muy elevado”, indica el portal Cuídate plus.

Una cifra que manejan los expertos es que el 90 por ciento de las causas de la muerte súbita se deben a problemas cardiovasculares, además es importante tener en cuenta la edad del paciente, pues esta es un factor que puede ser determinante.

“En menores de 35 años, las causas suelen ser estructurales, por cardiopatías congénitas, es decir, problemas en el corazón con los que se nace (en las válvulas, en lo que mide el corazón o en el origen de las arterias que le llevan sangre, por ejemplo). Sin embargo, en los mayores de 35 años, suelen ser por cardiopatía isquémica, debido a que hay una o más arterias obstruidas y provocan un infarto”, así lo explica la doctora Dolores Masiá, actual coordinadora del grupo de trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), en palabras que recoge Cuídate plus.

El cardiólogo Mario Boskis, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y quien también es director general del Instituto Cardiovascular San Isidro del Sanatorio Las Lomas en Buenos Aires (Argentina), le explicó al diario El Clarín los síntomas sobre el infarto cuando se practica deporte.