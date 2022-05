Infarto: estos son algunos síntomas poco comunes de alerta

Luego, verificar que la persona esté respirando y que tenga pulso. En caso de que no respire o no tenga pulso, se debe iniciar RCP.

Para hacer RCP se debe presionar rápido y con fuerza en el pecho de la persona. Esto debe realizarse a un ritmo relativamente rápido. “Si no has recibido capacitación para hacer una RCP, los médicos recomiendan realizar solo compresiones en el pecho. Si has recibido capacitación para hacer una RCP, abre las vías respiratorias y proporciona respiración de rescate”, explica la entidad de salud.