Infusión con tomillo para calmar la tos y combatir el resfriado: así se prepara

Muchas son las especias que se utilizan en la cocina con el fin de preparar los mejores platos, exaltando las cualidades de cada ingrediente, sin embargo, varias de ellas también son usadas en la medicina gracias a sus propiedades.

Por ejemplo, el tomillo, tiene cualidades expectorantes y antiinflamatorias que le permiten combatir infecciones respiratorias y síntomas como la tos, producto de un resfriado porque contiene carvacrol, según Tua Saúde. Incluso el tomillo puede ser utilizado en tratamiento para contrarrestar enfermedades como:

Bronquitis

La Clínica Mayo explica que la bronquitis consiste en la hinchazón de la membrana que recubre los bronquios “que llevan el aire hacia dentro y fuera de los pulmones.”

Los síntomas que se presentan en esta afección respiratoria son: tos, fiebre, fatiga, mucosidad permanente, entre otros. Además, la bronquitis se clasifica en 2 tipos: la aguda y la crónica, considerada la primera como un “resfrío”; y la segunda como una tos brusca que puede durar un tiempo prolongado, por ejemplo, hasta de 2 años.

Foto referencia sobre asma. - Foto: Getty Images

Asma

De acuerdo con el centro especializado en salud, “el asma no tiene cura”. Los principales síntomas son: falta del aire, somnolencia o dificultad para dormir, tos y dolor en el pecho.

Algunas actividades como el ejercicio o la inhalación de olores de productos químicos, pueden desencadenar episodios de asma.

Así mismo, la entidad americana explica que no se han confirmado las causas de esta afección respiratoria; sin embargo, factores genéticos y ambientales pueden ser causantes de esta problemática.

“La exposición a varios irritantes y a sustancias que desencadenan alergias (alérgenos) puede provocar signos y síntomas de asma”. La Clínica Mayo asegura que los alérgenos pueden incentivar la aparición de esta enfermedad.

El tomillo destaca por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, expectorantes y analgésicas. - Foto: Getty Images

Beneficios del tomillo

El artículo científico “Potencia neuroprotectora de algunas hierbas aromáticas, una revisión de la literatura”, presidido por Mohammad Reza Khazdair, entre otros autores, publicado por Journal of Traditional and Complementary Medicine, explica que muchas plantas tradicionales fueron y son utilizadas para tratamientos de enfermedades como Alzheimer que, es una trastorno del cerebro que impacta negativamente las capacidades cognitivas afectando la calidad de vida de una persona, dice el National Institute on Aging (NIH).

La investigación señala que Thymus Vulgaris (T. vulgaris) -como se le conoce científicamente al tomillo- gracias a sus polifenoles y carotenoides tienen la capacidad de mejorar las funciones de las células del cerebro, estimulando funciones cognitivas.

Además, el estudio corrobora que compuestos bioactivos del tomillo como los flavonoides, el terpenoide y el timol, tienen propiedades antimicrobianas y antiespasmódicas, mismas que son efectivas en tratamientos para infecciones respiratorias.

Las mujeres tienden a sufrir más ansiedad y estrés conforme van pasando los años. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Cabe señalar que estos mismos compuestos (linalool y kaempferol) reducen los niveles de ansiedad y estrés porque actúan sobre el sistema nervioso, precisa el sitio web experto en salud.

A lo anterior, se suma los beneficios sobre enfermedades o trastornos de la piel como lo son el acné y la dermatitis:

Acné: de acuerdo con la Clínica Mayo , “es un trastorno de la piel” que suele aparecer cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y con “células cutáneas muertas”. Por lo tanto, se puede observar en el rostro o espalda puntos blancos o puntos negros, que son conocidos como espinillas.

Dermatitis: la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que la dermatitis atópica “es un trastorno cutáneo”, es decir, una reacción alérgica.

Foto referencia sobre acné. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En esta afección, los pacientes experimentan inflamación en la piel y enrojecimiento, siendo los menores de seis meses los más propensos a padecerla; sin embargo, la entidad citada precisa que en algunos casos, en su vida adulta, esta dermatitis desaparece y, en otros, es lo contrario.

¿Cómo preparar la infusión con tomillo?