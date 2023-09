Infusión natural de limón para bajar la tensión alta y mejorar la circulación: así se prepara

La presión arterial elevada normalmente no genera síntomas. | Foto: Getty Images

Esta es una afección que generalmente no presenta síntomas, pero es un factor de riesgo cardiovascular muy prevalente y aunque es una enfermedad tratable, la falta de control desencadena complicaciones graves , como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o ictus, precisan los expertos.

La ingesta de una alimentación saludable es clave para controlar la presión arterial y de manera complementaria se pueden consumir algunos remedios caseros que no solo previenen este padecimiento, sino que también mejoran la circulación de la sangre.

Infusión de limón

Uno de ellos es la infusión de limón. Este fruto cítrico es saludable para eliminar las toxinas del organismo, ayudando a limpiar el hígado y otros órganos, y favoreciendo la eliminación del exceso de sodio mediante la orina. Su alto contenido de vitamina C mejora la circulación sanguínea, siendo un gran aliado para combatir la hipertensión arterial, precisa el portal de estilo de vida unCOMO.

En esta línea, el portal de salud Tua Saúde indica que el consumo regular de esta fruta ayudaría a aliviar este padecimiento debido a que es rica en flavonoides que ejercen un efecto inhibitorio en la vasoconstricción de las arterias, relajando los vasos sanguíneos y mejorando así el flujo sanguíneo y también destaca su riqueza en vitamina C.

Un artículo del diario El Universal, de México, refiere una investigación dada a conocer en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, en la que se concluye que los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina, la cual estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre.