¿Qué efectos tiene el consumo de agua con limón en la sangre?

El limón es uno de los frutos cítricos más usados debido a su versatilidad y propiedades medicinales. Se le reconoce por su gran aporte de vitamina C y de minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y fibra, todos nutrientes saludables para el organismo.

Bueno para la sangre

Un artículo publicado en el diario El Universal de México, refiere un estudio dado a conocer en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, en el que se concluye que los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre.