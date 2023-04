Las infusiones son bebidas con ingredientes naturales que aportan varios beneficios a la salud por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y diuréticas, entre otras.

De hecho, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, reveló que la infusión para reducir el riesgo de enfermedades del corazón y regular el azúcar en la sangre es la de té negro.

Adicional, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde señaló que “el té negro tiene compuestos fenólicos que ayudan regular la glucemia de la sangre, siendo un buen apoyo en caso de diabetes o prediabetes, debido al efecto curativo que tiene sobre las células β del páncreas”.

El té negro tiene diversos beneficios para la salud. - Foto: Getty Images

Asimismo, agregó que “el té negro es rico en flavonoides, conocidos por proteger el sistema cardiovascular, ya que previenen la oxidación del colesterol LDL “malo”, responsable de la formación de las placas ateromatosas, las cuales aumentan el riesgo de trombosis”.

Entre tanto, Tua Saúde reveló que el té negro tiene varios beneficios para la salud, ya que está compuesto por polifenoles, taninos, alcaloides, como cafeína, teofilina y teobromina, con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, energéticas, estimulantes, cardioprotectoras, adelgazantes, anticancerígenas, astringentes, digestivas y antienvejecimiento.

Respecto al consumo, hay que hervir una taza de agua y agregar una bolsita de té negro o una cucharada cafetera de té negro. Después, se deja reposar por cinco minutos, se cuela y se consume tibio.

El té negro tiene buenas cantidades de antioxidantes - Foto: Getty Images

Ahora bien, el té negro está contraindicado en niños menores de 12 años ni en bebés.

De igual forma, mujeres embarazadas y que se encuentren amamantando deben evitar su ingesta, pues el té negro contiene cafeína.

Tampoco se recomienda el té negro en personas con problemas de hipertensión arterial, ya que esta hierva tiene un ligero efecto sobre el aumento de la presión arterial por el contenido de cafeína.

No obstante, según MedlinePlus, pese a que el té negro contiene del 2 % al 4 % de cafeína, no se debe confundir el té negro con otras fuentes de cafeína, como el café, el té oolong y el té verde, pues estos no son lo mismo.

La diferencia entre el té verde y el negro consiste en cómo se tratan las hojas. - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, para reducir el riesgo de enfermedades del corazón y regular el azúcar en la sangre se debe:

Realizar al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico de moderado a vigoroso, al menos de tres a cuatro días a la semana y entre las actividades físicas más comunes se destacan caminar, montar en bicicleta y correr, y todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.