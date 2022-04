Jugo de sandía y jengibre: estos son sus beneficios para depurar el organismo

La sandía es una opción saludable como snack, jugo o ingrediente de una ensalada. Esta fruta, aunque no tiene tanta fibra como otras, no tiene grasa y se caracteriza por ser un alimento rico en agua. Respecto a la cantidad de calorías, las personas no tienen por qué alarmarse, pues solo son 45 por cada taza.

Esta fruta se caracteriza por tener muchos beneficios para el cuerpo humano. Dentro de sus nutrientes están la vitamina A, B y C. Uno de de sus componentes es el licopeno. “Algunos estudios sugieren que el licopeno podría tener beneficios cardiovasculares —como disminuir el riesgo de infartos cerebrales— y también que ingerir sandía podría proteger en contra de diferentes tipos de cáncer, aunque hay poca evidencia al respecto”, apunta The New York Times.

En cuanto al jengibre, es una raíz originaria del sudoeste asiático, más concretamente de China y parte de la India. Dichos países orientales consideran aún al jengibre como esencial en la dieta diaria, como preventivo de enfermedades y como colaborador de la digestión.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, el jengibre ayuda a activar los jugos digestivos, por lo que mejora la absorción y asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo.

Así mismo, el jengibre reduce las náuseas, evita los calambres, mejora el flujo sanguíneo, disminuye las migrañas, combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés.

La combinación de estos dos ingredientes (sandia y jengibre) son de gran ayuda para depurar el organismo. El portal especializado Mejor con Salud indica que un jugo con estos productos ayuda a “ eliminar el exceso de líquidos que se acumulan en nuestro cuerpo y que nos causa hinchazón y pesadez”.

Por lo anterior, también contribuye a perder peso y a reducir la presión arterial. Para realizarlo se necesita: una rodaja grande de sandía, con sus semillas incluidas; medio pomelo grande; una pizca de jengibre en polvo o de ralladura de jengibre fresco; y un poco de miel de abeja.

Para prepararlo solo se deben mezclar todos los ingredientes en una licuadora, si queda muy espeso es posible agregar un poco de agua. Se aconseja tomar bien frío.

El mejor momento para tomar este jugo diurético es en las mañanas, en ayunas, pues es la hora en la que el cuerpo es más receptivo. Lo mejor es esperar alrededor de media hora antes de desayunar. Para potenciar sus efectos también se puede tomar un vaso a media tarde.

Además de los mencionados, existen otros múltiples alimentos que aportan muchos beneficiosos a la salud y que además, ayudan a depurar el organismo como son:

1. Zanahorias: por su alto contenido en Vitamina A, reduce el colesterol malo y puede, por lo tanto, disminuir las probabilidades de desarrollar aterosclerosis, es decir, una acumulación de grasas y colesterol en las arterias.

2. Té verde: esta es una bebida que se produce a partir de la hoja de la planta Camellia sinensis y se caracteriza por ser rica en compuestos fenólicos, catequinas y flavonoides, los cuales actúan como antioxidantes, además de tener una acción antidiabética, antiobesidad, antiinflamatoria, antibacteriana, antiviral y antimutagénica.

3. Limón: es rico en vitaminas y minerales, por lo que muchas personas lo consumen antes de iniciar el día, en ayunas. Así mismo, esta fruta ácida actúa como un estimulante de los tejidos de las mucosas que se encuentran inflamados en el estómago.

4. Ajo: un estudio publicado en la revista Applied Microbiotechnology afirma que este alimento tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Por esta razón es considerado el protector ideal para eliminar los gérmenes y limpiar las heridas.