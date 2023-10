La cantidad de ejercicio que se debe hacer para compensar las horas que permanece sentado

La mayoría de los trabajos implican personas sentadas durante ocho horas o más y si a esto se le suma una tarde tranquila en el sofá, se convierten en once horas.

¿Hay una edad en la que ya no se recomiende hacer ejercicios de fuerza? | Foto: Getty Images

Por lo menos 22 minutos al día

De acuerdo con una investigación publicada en la National Library of Medicine, llevada a cabo en Noruega, Suecia y Estados Unidos, “realizar 22 minutos diarios de ejercicio pueden reducir el riesgo de muerte”.

Equilibrio entre actividad y movilidad

Más de 30 minutos

Los científicos descubrieron que, en la mayoría de los casos, realizar 30 minutos de ejercicios al día no son suficientes para reducir significativamente el riesgo de muerte en las personas más pasivas, en comparación con las personas que hacen más.

¿Cómo se calculan las necesidades personales en cuanto al ejercicio?

Por lo tanto, para lograr el efecto de una sesión de entrenamiento físico de 30 minutos, la persona debe realizar tres horas de tareas diarias más pequeñas. Sin embargo, esto es más fácil de lograr de lo que la mayoría y el truco es simplemente no sentarse.

El último estudio titulado Effects of curtailed sleep on cardiac stress biomarkers following high-intensity exercise evidencia un panorama muy positivo en el que el ejercicio es beneficioso, pero al mismo tiempo estar sentado parece tener menos desventajas de las esperadas.